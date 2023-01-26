Что известно о пьяной матери из Петербурга, уснувшей в мороз на остановке с младенцем

Бросившая младенца на морозе женщина оказалась многодетной матерью. Фото: СОЦСЕТИ

Резонансная история с задержанием пьяной матери, которая бросила младенца в коляске мерзнуть на улице, обрастает новыми подробностями. Напомним, в ночь с 25 на 26 января наполовину спящую неадекватную женщину обнаружили на автобусной остановке у ЖК «Чистое небо» на севере города. Рядом с ней стояла коляска с плачущим 1,5-месячным малышом. Очевидец вызвал на место скорую и полицию, пока мать едва держалась на ногах и пыталась скрыться с места, показывая ему нецензурные жесты. Оказалось, что местные полицейские уже давно знают эту женщину.

Ольга два года принимает наркотики, как заявляют ее друзья. За это время она изменилась до неузнаваемости. Фото: СОЦСЕТИ

- Вся парадная по ее милости в закладках. Дверь в ее квартиру частично выломана. Ранее туда приезжали силовики, искали наркотики. Но ее не забрали почему-то. Постоянно гуляет в компании пьяных мужчин, клянчит деньги на улице. Иногда, возможно, воруют продукты в магазине, а потом перепродают их прохожим. По 100-150 рублей. Так и живут на копейки, чтобы новую дозу или бутылку купить, - утверждают соседи женщины.

Женщину зовут Ольга. Ей 32 года. Еще пару лет назад на ее страничке в соцсетях были семейные фотографии со счастливыми лицами женщины, ее мужа и двух маленьких сыновей. Пара часто проводила время вместе и любила гулять по развлекательным паркам, чтобы побаловать детей. Друзья Ольги анонимно рассказали spb.kp.ru, что жизнь женщины перевернулась по ее вине.

Семья Ольги распалась. Фото: СОЦСЕТИ

- Работала продавцом в продуктовом магазине. Был муж, семья, друзья. Но все пошло по наклонной из-за жильцов, которым она сдавала в аренду квартиру, - объяснила spb.kp.ru бывшая подруга женщины. – Они оказались наркоманами. Однажды предложили ей попробовать. С тех пор уже два года Ольга сама употребляет. Муж тоже. Начались скандалы, избивали друг друга из-за дозы. Слава богу, родители мужа забрали к себе детей, а потом оформили над ними опеку. Ольгу бесполезно было отговаривать, переубеждать. Из-за наркотиков она перестала адекватно реагировать на слова близких. В общем, последнее время она живет с наркоманами. Недавно родила третьего ребенка, чей он непонятно.

После того, как Ольгу и младенца нашли на остановке, их передали врачам скорой помощи под присмотром полиции Сейчас сотрудники МВД проводят проверку по факту происшествия и решают, какие меры принять к горе-матери. По предварительной информации, наркотического опьянения у нее не выявили – только сильное алкогольное отравление.

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