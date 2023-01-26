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Общество26 января 2023 12:41

Идеолога сопротивления QR-кодам в Петербурге ресторатора Александра Коновалова выпустят из СИЗО

Суд изменил ему меру пресечения на домашний арест после года «отсидки»
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Александра Коновалова выпускают из СИЗО.

Александра Коновалова выпускают из СИЗО.

Фото: СОЦСЕТИ

Городской суд Санкт-Петербурга изменил меру пресечения идеологу сопротивления QR-кодам ресторатору и владельцу баров на улице Рубинштейна Александру Коновалову. Содержание под стражей ему заменили на домашний арест. На продлении содержания в СИЗО, где Коновалов сидит уже год, настаивало следствие. Адвокаты ресторатора были против.

- Сторона защиты указала на заключение обвиняемым досудебного соглашение о сотрудничестве со следствием и на окончание следственных действий по делу. - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Суд с адвокатами согласился, указав, что следствие не предоставило материалов, доказывающих необходимость и дальше держать обвиняемого под арестом. Мера изменена на домашний арест до 19 апреля. До этой даты Коновалов будет находиться в своем частном доме под Всеволожском.

Напомним, что ресторатора подозревают в посредничестве во взятках. Петицию с требованием освободить Коновалова подписали 10 тысяч человек.

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