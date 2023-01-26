Идеолога сопротивления QR-кодам в Петербурге ресторатора Александра Коновалова выпустят из СИЗО

Александра Коновалова выпускают из СИЗО. Фото: СОЦСЕТИ

Городской суд Санкт-Петербурга изменил меру пресечения идеологу сопротивления QR-кодам ресторатору и владельцу баров на улице Рубинштейна Александру Коновалову. Содержание под стражей ему заменили на домашний арест. На продлении содержания в СИЗО, где Коновалов сидит уже год, настаивало следствие. Адвокаты ресторатора были против.

- Сторона защиты указала на заключение обвиняемым досудебного соглашение о сотрудничестве со следствием и на окончание следственных действий по делу. - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Суд с адвокатами согласился, указав, что следствие не предоставило материалов, доказывающих необходимость и дальше держать обвиняемого под арестом. Мера изменена на домашний арест до 19 апреля. До этой даты Коновалов будет находиться в своем частном доме под Всеволожском.

Напомним, что ресторатора подозревают в посредничестве во взятках. Петицию с требованием освободить Коновалова подписали 10 тысяч человек.