Энергия «Буера»

Транспортная развязка на Петрозаводском шоссе обретает очертания. Фото предоставлено пресс-службой АО«Буер».

Работа кипит

Конструкции будущих путепроводов на пересечении Петрозаводского и Вознесенского шоссе обрели свои очертания. Конечно, работы еще много, она идет и на мостовых сооружениях, и под ними, и на возведении подъездов, но масштабы строительства впечатляют. Так, завершена надвижка пролетных строений над железной дорогой. На это ушло около двух месяцев, но главное - движение ни автомобильного, ни железнодорожного транспорта ни на минуту не останавливалось.

- Реконструкция - это гораздо сложнее, чем капитальный ремонт или новое строительство, - говорит Владимир Лейман, директор по развитию АО «Буер». - Приходится увязывать много видов работ, начиная от демонтажа и до воплощения измененных параметров воссоздаваемой части шоссе.

Владимир Лейман. Фото предоставлено пресс-службой АО«Буер».

Объект включен в национальный проект «Безопасные качественные дороги». В большую работу, подчиненную единой цели, здесь объединены силы компании и многочисленных специализированных подрядчиков. В «Буере» нам как о чем-то обычном говорили об устройстве целых свайных полей для усиления основания насыпи. Но прежде пришлось решать задачи по переустройству различных кабелей, газо- и водопроводов, других коммунальных сетей. Именно этап согласований такого переустройства стал, пожалуй, самым продолжительным процессом всего строительства.

- Транспортная развязка будет двухуровневой, с раздельными пролетными строениями, - рассказывает Александр Мироненко, председатель совета директоров АО «Буер». - Протяженность новых путепроводов по правому и левому ходу составит, соответственно, 1276 и 1254 метра. Подходы к ним будут заключены в подпорные стенки. Проезжую часть расширим с двух до шести полос, построим пешеходный мост, установим шумозащитные экраны.

Строители надеются, что уже к лету следующего года ежедневные автомобильные заторы у железнодорожного переезда на Петрозаводском шоссе останутся в прошлом. И самого переезда не будет, потому что надобность в нем отпадет.

Работа идет и на мостовых сооружениях, и под ними. Фото предоставлено пресс-службой АО«Буер».

Движение вперед

Недавно стало известно, что дорожные строители АО «Буер» займутся расширением Колпинского шоссе от Софийской улицы до Фидерной с двух до четырех полос движения в обе стороны. Задачу предстоит выполнить к лету 2024 года. Выигрыш в конкурсных торгах стал для компании своего рода признанием грамотного подхода к производству работ, умения работать с высоким качеством и эффективностью.

Дело в том, что еще десять лет назад Дирекция транспортного строительства объявляла конкурс на продолжение строительства Софийской улицы и победу тогда одержал «Буер». Затем компания занималась строительством другого участка продолжения Софийской улицы - до Московского шоссе и промзоны «Металлострой». Неподалеку ведется реконструкция Петрозаводского шоссе.

- Просчитываем все «за» и «против», прежде чем решиться на участие в конкурсных торгах, - продолжает Владимир Лейман. - Снижать себестоимость пытаемся за счет их оптимизации. Выход на опережение графика выполнения работ помогает укладываться в заложенный бюджет строительства.

Возводятся подпорные стенки. Фото предоставлено пресс-службой АО«Буер».

Сегодня в портфеле заказов компании, примерно, две трети объемов приходится на Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Еще треть - на Псковскую область, где работает обособленное подразделение. Преимущественно это реконструкция и текущие ремонты дорог. Так, в «Буере» давно и успешно занимаются восстановлением дорог путем устройства слоев износа. Просадки, колейность и другие дефекты проезжей части убраны на автодороге А-212 Псков-Изборск-граница с Эстонией, причем задача выполнена на год раньше срока. Выполняют и капитальные ремонты дорог. К примеру, в работе контракт по обновлению двухкилометрового участка автодороги Колтуши-Бор-Коркино в Ленинградской области. Есть и такие ремонты, где выполняется комплекс задач. На автомобильной дороге Дедовичи-Дно-Костыжицы в Псковской области контрактом предусмотрены и ремонты мостов через реки Белка и Люта в Дновском районе. И здесь опережение графика работ на год.

Путепровод строится без остановки движения. Фото предоставлено пресс-службой АО«Буер».

Абсолютная гарантия

Технически сложные объекты среди выполняемых контрактов директор по развитию АО «Буер» выделять отказался. «Есть работа, есть обязательства и все их надо выполнять, какие бы трудности ни были», - говорит Владимир Лейман.

В «Буере» стараются добиваться максимально возможных результатов на всех этапах выполнения задач. К примеру, в техническом парке есть три перегружателя «Шаттл Багги». Не секрет, пока самосвал едет с асфальтобетонного завода на объект, смесь остывает. Каким бы ни было ее исходное качество, такое покрытие впоследствии быстрее разрушается. «Шаттл Багги» позволяет привести температурный режим в норму, а безостановочная укладка через этого «посредника» между самосвалом и асфальтоукладчиком - делать покрытие одинаково ровным.

- Наши работники справляются с любыми видами ремонтно-строительных работ, - отмечает Владимир Лейман. - А в целом кадровая проблема острая. Знающих специалистов не хватает.

Скоро железнодорожный переезд не понадобится. Фото предоставлено пресс-службой АО«Буер».

В компании работают много молодых. Охотно принимают студентов и на преддипломную практику, и просто на практику. Договариваются с вузами, стараются увлечь интересной работой.

- Государство поддерживает отрасль. С заказчиками находим взаимопонимание, оперативно решаем сопутствующие вопросы, - подчеркивает Владимир Лейман. - Это Севзапуправтодор, Городская дирекция транспортного строительства Санкт-Петербурга, Псковавтодор, Ленавтодор. Стараемся их не подводить. Как и все строители, хотим стабильной работы, чтобы были новые объекты, платились налоги, а люди были заняты и зарабатывали достойную зарплату. В канун праздника дорожников хочу поздравить всех коллег и пожелать успехов в работе, ровных дорог на профессиональном и жизненном пути!

СКАЗАНО

«Сегодня в дорожном строительстве нельзя просто работать. Чтобы отвечать возрастающим требованиям заказчиков, нужно работать хорошо! Современная техника и мастерство работников помогают добиваться высоких результатов».

Владимир Лейман, директор по развитию АО «Буер».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Беглов. Фото предоставлено пресс-службой АО«Буер».

«Поддержка федерального центра очень важна для города, для реализации наших инициатив по развитию транспортной инфраструктуры. Дополнительные средства позволяют ускорить реализацию крупных проектов. Реконструированное Петрозаводское шоссе разгрузит выезд из города и в целом улучшит дорожную ситуацию в Невском и Колпинском районах».

Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга.