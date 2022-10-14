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14 октября 2022 11:40

«Захотим уехать - уедем»: Врачи рассказали, как они отнеслись к рекомендации комздрава Петербурга не покидать страну

Медики из Петербурга не стали соблюдать рекомендации не покидать страну
Анастасия СИРОТЕНКО
Врачам из Петербурга рекомендовали не покидать страну

Врачам из Петербурга рекомендовали не покидать страну

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Врачам из Петербурга недавно рекомендовали не выезжать из страны за исключением стран СНГ. Распоряжение подписал глава комздрава Дмитрий Лисовец. Такую идею там объяснили «заботой» о медиках. Сами же сотрудники больниц решили, что все это связано с мобилизацией. «КП-Петербург» решила опросить самих врачей, как они относятся к тому, что заграница для них оказалась закрыта.

Как оказалось, сами медики к таким рекомендациям хоть и прислушиваются, но серьезно не относятся. Во-первых, в подчинении комздрава – только городские стационары и станции скорой помощи. За поликлиниками же стоят районные администрации. А во-вторых, уже есть врачи, которые уехали в командировку уже после того, как вышли рекомендации. Например, специалисты клиники Первого меда отправились в Индию.

- Об этих рекомендациях я узнал из Интернета. Никаких официальных бумаг нам не приходило, подтверждения тоже, - рассказал «КП-Петербург» сотрудник Станции скорой медицинской помощи № 4 в Пушкине. – Когда я подошел с вопросами к руководству, ответили, что никакого письма от комздрава не получали.

Официальные рекомендации в новостях впервые увидели и врачи Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова. В самом стационаре их особо не обсуждали – медики за границу и не собирались.

- Отреагировал спокойно. Причины две. Если ты отец двоих детей и работаешь врачом, то и так не особо выездной, - рассказал «Комсомолке» сотрудник медцентра. - Ну и раз нужны врачи на местах, чтобы лечить возможный увеличивающийся поток пациентов, то можно не беспокоиться, что отправят на фронт. Раз такие рекомендации были только в нашем городе, значит, раненых будут везти к нам, а не мы поедем к ним. Работаем дальше, что тут скажешь.

По словам нашего собеседника, медики не особо переживают еще и потому, что у многих из них уже есть бронь. Отсрочку от призыва получили специалисты в возрасте от 35 лет. Среди врачей таких – большинство.

Большинство врачей в эти рекомендации просто не верит. Захотят уехать за границу – уедут.

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