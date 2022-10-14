«Захотим уехать - уедем»: Врачи рассказали, как они отнеслись к рекомендации комздрава Петербурга не покидать страну

Врачам из Петербурга рекомендовали не покидать страну Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Врачам из Петербурга недавно рекомендовали не выезжать из страны за исключением стран СНГ. Распоряжение подписал глава комздрава Дмитрий Лисовец. Такую идею там объяснили «заботой» о медиках. Сами же сотрудники больниц решили, что все это связано с мобилизацией. «КП-Петербург» решила опросить самих врачей, как они относятся к тому, что заграница для них оказалась закрыта.

Как оказалось, сами медики к таким рекомендациям хоть и прислушиваются, но серьезно не относятся. Во-первых, в подчинении комздрава – только городские стационары и станции скорой помощи. За поликлиниками же стоят районные администрации. А во-вторых, уже есть врачи, которые уехали в командировку уже после того, как вышли рекомендации. Например, специалисты клиники Первого меда отправились в Индию.

- Об этих рекомендациях я узнал из Интернета. Никаких официальных бумаг нам не приходило, подтверждения тоже, - рассказал «КП-Петербург» сотрудник Станции скорой медицинской помощи № 4 в Пушкине. – Когда я подошел с вопросами к руководству, ответили, что никакого письма от комздрава не получали.

Официальные рекомендации в новостях впервые увидели и врачи Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова. В самом стационаре их особо не обсуждали – медики за границу и не собирались.

- Отреагировал спокойно. Причины две. Если ты отец двоих детей и работаешь врачом, то и так не особо выездной, - рассказал «Комсомолке» сотрудник медцентра. - Ну и раз нужны врачи на местах, чтобы лечить возможный увеличивающийся поток пациентов, то можно не беспокоиться, что отправят на фронт. Раз такие рекомендации были только в нашем городе, значит, раненых будут везти к нам, а не мы поедем к ним. Работаем дальше, что тут скажешь.

По словам нашего собеседника, медики не особо переживают еще и потому, что у многих из них уже есть бронь. Отсрочку от призыва получили специалисты в возрасте от 35 лет. Среди врачей таких – большинство.

Большинство врачей в эти рекомендации просто не верит. Захотят уехать за границу – уедут.

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