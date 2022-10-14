В Почте России рассказали, как жители Петербурга и Ленобласти могут получать пенсию, не выходя из дома. Фото: freepik.com.

Пенсионеры, как правило, не так быстро адаптируются к новым условиям нашей жизни, как молодые люди, и не всегда оказываются в курсе событий. Например, некоторые пенсионеры не знают, что выплаты можно получать, через Почту России не выходя из дома. Для этого пенсионеру достаточно подать заявление в территориальный орган Пенсионного фонда. Можно отправить заявление письменно или в электронном виде. Открытие банковского счета для этого не требуется: почтальоны приносят пенсию и пособия наличными вместе с документами на выплаты. Чтобы получать деньги на дому, надо выбрать в заявлении на выплату способ получения через почту и указать «с доставкой на дом». Это особенно актуально для пожилых людей, проживающих в селах, где нет банкоматов. Кстати, во время пандемии получение пенсии на дому стало настоящей «находкой» для пенсионеров и других людей, находящихся в группе риска. А еще получателю не нужно идти в отделение банка или искать банкомат, воспользоваться которым человеку в возрасте может быть сложно.

Если вы оформили выдачу пенсий на дом, то почтальон принесет денежные средства в виде привычных банкнот. Если вас не было дома в дни доставки или вы не смогли прийти в почтовое отделение за пенсией в день выплаты, получить пенсию можно будет в отделении почты в любой другой день до окончания выплатного периода.

Кроме пенсии почтальоны доставляют на дом и другие выплаты. На Почте также можно получить выплату по больничным листам и другим компенсациям от Фонда социального страхования

При обслуживании на дому клиенты Почты России могут получить и другие услуги. Особой популярностью пользуется подписка на периодические печатные издания. С помощью мобильного почтово-кассового терминала наличными деньгами почтальон может принять также оплату коммунальных услуг, услуг связи, налогов, штрафов ГИБДД, кредитов, госпошлины, оформить страховку. Дополнительно почтальону можно оставить заявку на доставку необходимых товаров из ассортимента почтовых отделений.

Подробную информацию о порядке перевода можно получить в любом отделении почты или у почтальона.