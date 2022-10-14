Мужа забрали на фронт, я осталась одна: Как справляться со стрессом семьям мобилизованных в Петербурге

Служба 122 в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Служба 122, созданная правительством Санкт-Петербурга, с 22 сентября принимает звонки, которые связаны с частичной мобилизацией. За это время на горячую линию поступило более 62 тысяч обращений. В службе «КП-Петербург» рассказали, что количество звонков после объявления мобилизации не увеличилось, ведь раньше по тому же номеру отвечали на вопросы про коронавирус. Сейчас петербуржцам не до него.

- В настоящее время мы отмечаем спад интереса по вопросам мобилизации до 2 400 звонков в день. По сравнению с прошлой неделей это на 40 процентов меньше, - отметили в службе 122.

По сравнению с концом сентября сейчас люди получают гораздо больше информации о мобилизации из СМИ, от властей и знакомых, которые уже получили повестки. Поэтому надобность звонить на горячую линию постепенно пропадает. Тем более что сейчас людям больше нужна психологическая поддержка, а по телефону 122 такого рода консультации получить нельзя. Но у многих возникает вопрос - муж отправился на фронт, я осталась одна, что делать?

Служба 122 не оказывает психологическую помощь Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Подать заявку на получение психологической, гуманитарной и юридической помощи можно по федеральному номеру 8-800-200-34-11. Эту горячую линию организовали Общероссийский народный фронт с движением #МыВместе изначально для помощи пожилым и инвалидам. По нему принимали заявки на покупку и доставку продуктов, лекарств, товаров первой необходимости. Теперь же они работают совместно с Минюстом, сотрудниками российского Красного Креста, министерства науки и высшего образования РФ и психологами.

К помощи семьям мобилизованных подключились и частные клиники. Есть проект «горячая линия психологической помощи». Специалисты колл-центра помогают людям снять острые психоэмоциональные состояния. Желающие могут позвонить по телефону 8-800-100-14-33, выговориться и получить поддержку.

КОНКРЕТНО

Специалисты Службы 122 специально для читателей «Комсомолки» подготовили ответы на самые популярные у петербуржцев вопросы о мобилизации.

Кто подлежит мобилизации?

Подлежат призыву на военную службу по мобилизации граждане Российской Федерации, находящиеся в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации. Это те, кто имеет военно-учетную специальность. Приоритет отдается тем, кто имеет боевой опыт, приобретенный в ходе участия в боевых действиях.

Как отправить гуманитарную помощь мобилизованному?

По этому вопросу надо обращаться в администрацию района.

Что нужно брать с собой?

Мобилизованный будет обеспечен всем необходимым для несения службы. В то же время, мобилизованный, при желании, может взять c собой:

Предметы личной гигиены

- Термобелье

- Батарейки (разные)

- Фонарик

- Походная сидушка

- Подшлемник (спортивная шапка)

- Перчатки тактические

- Теплоиды (химическая грелка)

- Мультитул (многофункциональный компактный инструмент)

Мобилизованный также может брать с собой элементы экипировки, однако Минобороны рекомендует взять только самое необходимое.Можно брать телефон (только кнопочный), продукты длительного хранения, не рецептурные лекарства.

Будут ли призываться военнообязанные женщины?

Как заявил министр обороны Сергей Шойгу, женщин призывать не предполагается

Будут ли солдаты-срочники отправлены в зону спецоперации?

Нет, военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, в зону проведения СВО направляться не будут.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Кого призовут, куда жаловаться и что брать в военкомат: Справочная служба 122 в Петербурге озвучила самые частые вопросы о частичной мобилизации

С начала частичной мобилизации справочная служба 122 в Санкт-Петербурге принимает по 40 тысяч обращений в день (подробности)