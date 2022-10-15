Мотоцикл после ДТП вылетел на тротуар и снес четырех человек на Каменноостровском проспекте в Петербурге

Водитель «Рэндж Ровера» столкнулся с мотоциклом «Хонда». Фото: https://vk.com/spb_today

Страшная авария случилась на Каменноостровском проспекте в Санкт-Петербурге вечером 15 октября. Водитель «Рэндж Ровера» столкнулся с мотоциклом «Хонда». В происшествии пострадали четыре пешехода и водитель байка.

- 39-летний автомобилист перестраивался из левой полосы в правую. И столкнулся с мотоциклом, за рулем которого был 52-летний мужчина, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Вылетевший с дороги байк сбил четырех пешеходов. В числе пострадавших – два 15-летних парня и две девушки: 21 и 22 года. Водитель «Хонды» тоже получил серьезные травмы.

- В тяжелом состоянии госпитализированы 21-летняя девушка, 15-летний парень и водитель мотоцикла. А 15-летний парень и 22-летняя девушка госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, - добавили в ведомстве.

В Сети появились кадры с места происшествия, на которых видно, как мотоцикл вылетает с проезжей части прямо на тротуар, где в это время находились люди.