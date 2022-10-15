Женский «Зенит» впервые выиграл чемпионат России по футболу

Команда с каждым сезоном прибавлял в мастерстве и обновляла состав. Фото: пресс-служба "Зенита"

Все привыкли к тому, что золото чемпионата России выигрывают футболисты «Зенита». Но в субботу, 15 октября, такая вершина покорилась футболисткам петербургского клуба. Они выиграли титул впервые. Спустя три года после создания команды в городе на Неве.

Ничья и золотые топики

Все решилось в Ростове-на-Дону, где петербурженки встречались в матче финального раунда российской Суперлиги с «Ростовом». До игры все знали, что в случае победы футболистки со «стрелкой» на груди заберут золотые медали. Но игра получилась упорной. Никто в итоге не смог распечатать ворота. Хотя у игроков «Зенита» были моменты - мяч несколько раз попадал в перекладину. И когда прозвучал финальный свисток, девушкам хватило сил только на то, чтобы поблагодарить соперниц за игру и обняться, зная, что ничья в Ростове-на-Дону - не самый плохой результат. Команда там крепкая. И это при том, что женский «Зенит» редко делил очки в этом чемпионате: всего четыре раза. Остальные матчи он выиграл.

После дуэли на берегах Дона, впрочем, кто-то все выяснил и сообщил: ничьей, даже со счетом 0:0, хватает для золота! Единственный, кто мог догнать сине-бело-голубых на финише, - ЦСКА. Но это в том случае, если бы «Зенит» в субботу проиграл. Ничья сделала клуб из Петербурга чемпионом. Причем досрочным - за два тура до финиша.

Тут уже в воздух полетела Ольга Порядина - главный тренер женского «Зенита». В раздевалке маленького стадиона оказалось припасено шампанское. И самое главное - золотые топики. Это футболисты «Зенита» празднуют победы в чемпионате и кубках в золотых футболках. У девушек - свои причуды. Они быстренько примерили обнову и устроили танцы с обливанием и скандированием: «Мы чемпионы!», «Сине-бело-голубые, хэй, хэй!»

«Зенит» с женским лицом был образован в городе на Неве в 2020 году. Фото: пресс-служба "Зенита"

Бомбардир Ана, инженер Кики и остальные

«Зенит» с женским лицом был образован в городе на Неве в 2020 году. Это было, с одной стороны, требование Российского футбольного союза - развивать «футбол с косичками» тем, кто может, с другой - веление времени. Все-таки этот вид спорта в последнее время бурно развивается на планете. Финал последнего чемпионата Европы среди женщин на лондонском стадионе «Уэмбли» посетили 87 с лишним тысяч зрителей: это рекорд для всех финалов Евро - и мужских, и женских. Англия одержала победу над Германией 2:1.

В первом для себя чемпионате России девушки из Петербурга заняли пятое место, во втором - уже третье, поднявшись на пьедестал, и вот - победа! Быстрый прогресс, учитывая то, что до «Зенита» в городе не было победных традиций в женском футболе. Выигрывала титулы только «Аврора», но это в мини-футболе.

Команда с каждым сезоном прибавлял в мастерстве и обновляла состав. Приехали в «Зенит» легионеры из других стран. Решающую роль в результатах сыграли Габриэла Гживиньска из Польши и Ана Диаш из Португалии. Ана - лучший бомбардир «Зенита» с 12 голами в 18 матчах. Лина Якупова забила 8 мячей, Екатерина Пантюхина - 5. К слову, Якупова в этом сезоне успела не только принести пользу команде на поле, но и получить там предложение руки и сердца от своего возлюбленного: это случилось после матча с тем же «Ростовом», только сыгранном в Петербурге.

Есть в команде игрок с необычной фамилией «Кики» на футболке. Так звучит прозвище девушки, которая родилась на Гаити. Имя у нее сложное: Швендески Маселюс Жозеф. Прозвище взяла по совету подруги, когда еще жила на родине. В 2017 году Кики приехала в Россию, училась в Архитектурно-строительном институте имени Тургенева города Орла и даже имеет Красный диплом по специальности «Инженер-строитель автодорог и аэродромов».

Девушек сразу после матча с «Ростовом» поздравили фанаты «Зенита». Фото: пресс-служба "Зенита"

А в целом «Зенит» - дружный интернациональный коллектив, который покорил вершину, о которой все мечтали с первого дня создания команды. Как известно, когда в городе на Неве создается клуб под названием «Зенит», значит, его цель - первое место. Таких высот добивались «Зенит» в мужском футболе, «Зенит» в мужском баскетболе. Теперь к ним присоединился женский футбольный «Зенит». Есть еще «Зенит» волейбольный, буквально на днях был создан «Зенит» гандбольный. Их успехи наверняка еще впереди.

Встретить чемпионок можно на Московском вокзале

- Мы стали чемпионами! Эмоции не передать, сказала после матча в Ростове-на-Дону главный тренер «Зенита» Ольга Порядина. - Я много раз становилась чемпионкой России как игрок. Но когда ты приводишь команду к чемпионству, это совершенно другие чувства. Благодарна команде: игрокам, тренерскому штабу, руководству, медицинскому и административному персоналу клуба. В этом сезоне мы проделали качественную работу.

Девушек сразу после матча с «Ростовом» поздравили фанаты «Зенита», которые посетили субботний матч. А официальные празднования пройдут 21 октября на стадионе «Смена», где проводит домашние матчи «Зенит», сразу после игры с ЦСКА. Еще есть возможность подарить футболисткам «Зенита» цветы и слова благодарности в понедельник на Московском вокзале - их поезд («Северная Пальмира» №035А) прибывает в 7:43. Клуб устраивает встречу чемпионов.