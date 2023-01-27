Из 2022-го в 2023-й: Задачи, рабочие моменты и большие планы нотариата

Мария Терехова. Фото: Сергей ЕРМОХИН.

В 2022 году нотариат не смог остаться в стороне от вызовов, продиктованных общественно-политической повесткой. Так, в сентябре, как только было озвучено решение президента России Владимира Путина о мобилизации, заработали меры поддержки мобилизованных граждан.

- Мобилизованные граждане были освобождены от уплаты нотариального тарифа. Российские нотариусы по всей России выезжали в мобилизационные центры и оказывали нотариальную помощь - оформляли доверенности, удостоверяли документы. Необычность ситуации заключалась в том, что нотариусы выезжали на место с техникой и оборудованием, которые необходимы для совершения нотариальных действий, - рассказывает президент Нотариальной палаты Санкт-Петербурга Мария Терехова. - Мы в очередной раз с уважением вспоминаем тихий подвиг наших предшественников - коллег-нотариусов, которые продолжали работать в осажденном городе в нечеловеческих условиях. В этом году исполнилось 80 лет со дня прорыва блокады Ленинграда, но память о подвиге не померкнет.

Как и сегодня, в те тяжелые военные времена людей интересовали житейские вопросы - удостоверение свидетельств о рождении, договоров, доверенностей, завещаний. Именно благодаря нотариусам, сохранившим бумажные архивы и реестры, люди, вернувшиеся из эвакуации и с фронта, могли доказать право на оставшееся в городе имущество, а многие эвакуированные дети впоследствии получили право на статус жителя блокадного города и льготы.

Среди значимых законодательных решений на 2023 год - принятие закона о нотариальных архивах.

- Нотариус работает от имени государства, и логично, что наши документы должны включаться в государственный архив, - добавляет Мария Терехова.

Планы нотариусов на 2023 год - как всегда, активно работать, осваивать технологии, защищать права и законные интересы граждан. А еще в этом году Нотариальной палате Санкт-Петербурга исполняется 30 лет! Юбилей - отличный повод для новых идей и свершений.