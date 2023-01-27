Опасный Интернет: с какими угрозами сталкиваются дети в сети и есть ли от них защита

С какими угрозами сталкиваются дети в сети и есть ли от них защита. Фото: freepik.com.

Ребенок со смартфоном или планшетом - обычная и привычная каждому картина. На смену мультикам и «развивашкам» приходят игры, мессенджеры, социальные сети, а это совсем небезопасное времяпровождение. Защитить подрастающее поколение от рисков в сети можно, но для этого нужно изучить основные киберугрозы, с которыми несовершеннолетние могут столкнуться в сети.

«Ростелеком» стал одним из первых, кто попытался комплексно подойти к вопросам детской безопасности в Интернете. Для этого компания организовала масштабное исследование «Технологии защиты детей в интернете», которое проводилось с октября 2021 года по март 2022 года. Эксперты проанализировали риски, с которыми сталкиваются несовершеннолетние в Интернете сегодня, спрогнозировали наиболее вероятные угрозы будущего, изучили технологическую возможность им противостоять. И главное - предложили свои рекомендации в этой сфере. Самые важные моменты были озвучены на серии вебинаров, посвященных детской кибербезопасности.

УГРОЗЫ ВЫВЕЛИ ИЗ ТЕНИ

Для начала немного статистики: более 68% детей от трех до шести лет активно пользуются Интернетом. Около 80% детей в диапазоне от 3 до 14 лет заходят в сеть хотя бы раз в день. При этом примерно половина малолетних пользователей публично раскрывают свой возраст и выкладывают личные фотографии в соцсетях. Неудивительно, что такая аудитория - настоящая находка для мошенников и преступников.

Кибербуллинг, онлайн-мошенничество, игровая зависимость, вовлечение детей в криминальные сообщества, опасные челленджи, производство порнографического контента, сексуальные домогательства, продажа запрещенных товаров, маркетинговые манипуляции - вот лишь часть киберрисков для несовершеннолетних, которые эксперты назвали ключевыми. Всего же аналитики выделили 23 основных киберугрозы для детей и подростков в интернете, объединили их в 8 кластеров. Также эксперты составили карту киберрисков, оценив степень опасности и степень защищенности каждого риска.

- Так, например, сегодня хорошо проработаны решения по фильтрации контента и защите детей от онлайн-мошенничества, распространения опасных товаров. Это и системы родительского контроля, и интернет-фильтры. Самые опасные риски связаны с психологическим насилием над ребенком. С одной стороны, технологические решения достаточно развиты, чтобы противостоять примитивным личностным атакам и снижать их объем, но они не способны предотвратить атаки со стороны большого количества злоумышленников или тех, кто хорошо осведомлен о принципах работы технологии. А вот риски, связанные с информационным и маркетинговым давлением, вовлечением детей в рискованные денежные отношения сильно недооценены, - рассказал футуролог, основатель и управляющий партнер компании MINDSMITH Руслан Юсуфов.

Футуролог, основатель и управляющий партнер компании MINDSMITH Руслан Юсуфов. Фото: пресс-служба компании «Ростелеком».

В ходе исследования эксперты определили эффективные ИТ-решения, направленные на обеспечение безопасности детей в интернете. Среди них, например, предиктивная аналитика, которая поможет изучать и классифицировать источники риска, а также выявлять их на ранней стадии. Инструменты родительского контроля позволят следить за поведением ребенка в сети. Интернет-фильтры и автоматизированная модерация предотвратят загрузку опасного контента. Видеонаблюдениеи и видеоаналитика помогают контролировать безопасность детей.

РИСКИ НОВОГО ВРЕМЕНИ

Изучение существующих киберугроз и актуальных трендов помогает экспертам понять, как будут формироваться киберриски для несовершеннолетних в ближайшем будущем.Вот лишь несколько опасностей, которые уже на подходе.

Все больше возрастает роль инфлюенсеров - лидеров мнений, которые влияют на выбор и мнение людей. При этом инфлюенсеры могут быть как реальными, так и полувиртуальными и даже полностью виртуальными.

Растет взаимодействия между взрослыми и детьми в VR и метавселенных, где дети могут использовать аватары взрослых и наоборот. При этом анонимность в VR-приложениях создает условия для возникновения кибербуллинга, сексуальных домогательств и других рисков.

Искусственный интеллект в своих целях могут использовать преступники, чтобы имитировать нашу внешность, голос и мимику. В то же время искусственный интеллект может стать частью процесса воспитания, когда дети привязываются к роботам, а корпорации получают доступ в семьи.

- Когнитивные способности, мировоззрение и навыки критического мышления у детей недостаточно развиты, поэтому они не всегда могут оценить риски и противодействовать им. Например, в условиях информационной войны дети принимают раскрученные экстремистские и радикальные идеи на веру, встают на баррикады и могут попасть под санкции государства, корпораций и неформальных сообществ. Между тем надо понимать, что у каждого ребенка уже с момента рождения формируется цифровой след. Дети не осознают, как высказывания в интернете могут отразиться на их будущем, - предупреждает Руслан Юсуфов.

КАК ЗАЩИТИТЬ ДЕТЕЙ

На основании проведенного исследования команда «Ростелекома» предложила рекомендации по усилению безопасности детей и подростков в интернете. Активно участвовать в формировании безопасной интернет-среды должно государство, образовательные учреждения, бизнес и, конечно, родители. Например, в школах можно организовать курсы для учеников, учителей и родителей по повышению интернет-безопасности. К сожалению, сегодня знания классных руководителей и психологов по защите детей в интернете сильно отстают от вызовов времени.

Но все же ключевая роль в защите детей и подростков принадлежит их родителям.

- Родителям следует интересоваться виртуальной жизнью своих детей, но не заниматься тотальным контролем, а выстраивать доверительные отношения, общаться, проявляя уважение и интерес, - советует Руслан Юсуфов. - Нужно повышать собственные знания о кибербезопасности и пользоваться технологическими решениями, которые есть на рынке.

Конечно, полностью оградить ребенка от киберрисковв интернете вряд ли получится. Но чем больше узнавать о том, как это сделать, разговаривать с детьми, пользоваться инструментами, которые предлагают профессионалы, тем выше шансы снизить уровень опасности до минимума. Кстати, сейчас совместно с компанией «Ростелеком» идетразработка онлайн-курса по кибербезопасности детей, который будет рассчитан в первую очередь на непрофессионалов в этой области - на родителей.