Петербургское предприятие предотвращает энергоаварии в разных странах

Презентация технологий ООО «ЦКТИ» перед представителями «Центра компетенций» при Минэнерго Республики Казахстан в рамках бизнес-миссии. Фото предоставлено Санкт-Петербургским центром поддержки экспорта.

Лучше своевременная профилактика, чем аварийная ситуация - таким девизом руководствуется ООО «Центр конструкторско-технологических инноваций» («ЦКТИ»). Благодаря работе предприятия ежегодно предотвращается на ранних стадиях множество потенциальных аварий по всей стране.

ВРАЧИ ДЛЯ МАШИН

Инженеры, они как медики, только в технической сфере деятельности. К примеру, врач-терапевт способен распознать онкологическое заболевание на его ранних этапах, благодаря той же диспансеризации. В мире современных технологий существуют точно такие же профильные осмотры оборудования, которые помогают выявлять сбои в его работе или износ. А в роли технических врачей выступают другие специалисты, тоже профессионалы своего дела — инженеры.

Чтобы вовремя помочь каждому автоматизированному пациенту, ООО «ЦКТИ» внедряют через обычный офисный компьютер специальный программный комплекс-помощник, который по результатам обследования выполняет аналитический расчёт в сфере энергетики, предлагая точное и долгосрочное прогнозирование повреждаемости и остаточного ресурса функциональных узлов турбины.

ПРОСТЫМ ЯЗЫКОМ О СЛОЖНОМ

Комплекс предиктивной аналитики «hydro MAILE ege» — основной продукт ООО «Центра конструкторско-технологических инноваций». Он помогает сохранить и обеспечить длительный срок службы гидротурбины. Для чего это нужно? Гидротурбины — основная составляющая в гидроэнергетике, доля которой составляет 25% от всей выработки электроэнергии в мире. Без этих агрегатов никак, они необходимы для поддержания стабильности параметров электрической сети.

Программа диагностики вездесуща и дотошна, любой сбой или износ оборудования не пройдет мимо ее глаз. Тем самым многие аварии и инциденты при производстве электроэнергии будут заведомо предотвращены. Причем такая программа-калькулятор легка в эксплуатации, с ней справится любой специалист со средним уровнем инженерной подготовки.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

Перед установкой программы проводится ряд подготовительных этапов: 3D-сканирование, металловедческое обследование, создание цифрового образа, расчет индивидуальных особенностей оборудования. Затем программа-помощник тут же приступает к работе. Создается цифровой образ агрегата, рассчитываются его индивидуальные данные. И появляется клон, а точнее цифровой двойник матричного типа. Потом следует не менее важный этап: тщательно генерируются прогнозы состояния агрегатов. По итогу выявляются оптимальные режимы эксплуатации оборудования, а также рассчитываются допустимые для этого сроки.

Ценность данной программы понятна. Как говорится, скупой платит дважды. Ведь в случае возникновения аварий или полной неисправности оборудования, предприятие понесет куда больше ущерба. А своевременный ремонт деталей или же их замена спасут весь механизм.

Руководитель ООО «ЦКТИ» Николай Георгиевский в составе делегации Санкт-Петербурга в рамках бизнес-миссии в Казахстане. Фото предоставлено Санкт-Петербургским центром поддержки экспорта.

БИЗНЕС-МИССИЯ В КАЗАХСТАН

Умный помощник от ООО «ЦКТИ» используется на многих российских предприятиях, не уступает своим китайским более дорогостоящим аналогам. Но не только на территории России есть потребность в программе. Также и ближнее зарубежье заинтересовано в сотрудничестве.

В 2022 году петербургские предприниматели с бизнес-визитом посетили иностранных соседей, отправившись на территорию Казахстана. Цель такой поездки — установление дружественной связи с иностранными представителями, а также организация экспортных поставок российской продукции за рубеж.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

Одним из участников бизнес-миссии в Казахстане стала команда ООО «ЦКТИ».

— В прошлом году наш Центр участвовал в бизнес-миссии в Казахстане, ездили туда вместе с другими коллегами-предпринимателями. Мероприятие было организовано при поддержке Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга и регионального центра поддержки экспорта, — поделился кандидат технических наук, руководитель ООО «Центра конструкторско-технологических инноваций» Николай Георгиевский. — Таким образом мы укрепили дружбу с Казахстанскими предприятиями, явно нуждающимися в нашем программном помощнике. Ведь за последние годы там произошло сразу несколько аварийных инцидентов в разных городах. Наше программное обеспечение способно защитить от таких случаев. На одном Казахстане наши планы не заканчиваются, также в ближайшее время планируем и дальше развивать взаимоотношения с другими странами центральной Азии: Таджикистаном, Узбекистаном, Киргизией, а ещё работать с дальним зарубежьем — Ираном и Турцией.