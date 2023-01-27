В почтовом отделении Санкт-Петербурга состоялся концерт к 80-й годовщине прорыва блокады Ленинграда. Фото: пресс-служба УФПС.

Концертная программа посвящена 80-й годовщине прорыва блокады Ленинграда и 79-й годовщине полного освобождения города от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны. Это почтовое отделение —объект культурного наследия, его интерьеры выполнены в стиле ленинградского конструктивизма. Здание построили в 1931-1935 годах архитектор И.И. Фомин в соавторстве с В.Г. Даугулем и Б.М. Серебровским. Южное крыло имеет цилиндрическую форму и атриум — этот зал и стал местом проведения музыкального мероприятия.

Концерт продолжает серию культурно-просветительских мероприятий, вошедших в программу «Музыка Московского». Концертные программы каждую последнюю среду месяца стали хорошей традицией для жителей Московского района и клиентов почтового отделения 196006 на Московском проспекте.

В число самых ярких участников проекта, который организовали администрация Московского района вместе с Почтой России при поддержке проекта «Открытый город», вошли международный симфонический оркестр «Таврический», ансамбль народных инструментов «Эссе-квинтет», концертный камерный оркестр «Санкт-Петербургской детской школы искусств имени Е.А. Мравинского» и другие.