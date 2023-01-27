Колесов предупредил о возвращении оттепели в Петербург 30 января

Оттепель и снег вернутся в Петербург в понедельник Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Температурные качели продолжают колебаться в Санкт-Петербурге. Почти весь январь температура в городе каждые 3-4 дня то поднимается выше нуля, то снова уходит в минус. Так, и предстоящие выходные, 28 и 29 января 2023 года, в Северной столице будут еще прохладными, а с понедельника снова начнется оттепель. Об этом горожан предупредил главный синоптик города на Неве Александр Колесов.

- В предстоящие сутки погоду будет определять барический гребень и повышенное атмосферное давление. Но вернувшаяся к нам зима продолжиться, правда, не долго. Завтра вечером от Выборга к Санкт-Петербургу подойдет атмосферный фронт и принесет снег. В воскресенье попадаем под влияние обширного циклона расположенного севернее Ленинградской области, и начинается повышение температуры воздуха, которое к вечеру достигнет нуля градусов, - рассказал синоптик.

Уже с понедельника оттепель снова вступит в свои права. Днем потеплеет до плюс 1-2 градусов. При этом циклон с запада принесет очень много снега.

Что касается этих качелей, то по словам Колесова, перехода к основательной морозной погоде пока что не предвидится. А оттепели продолжатся и в начале февраля.