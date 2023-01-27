Около 212 млн рублей получено с должников «Петербургтеплоэнерго» в 2022 году по исполнительным документам. Фото: пресс-служба «Петербургтеплоэнерго».

Около 212 млн рублей получено «Петербургтеплоэнерго» с должников по предъявленным ко взысканию исполнительным документам за тепловую энергию в 2022 году в регионах присутствия компании (Санкт-Петербург, Ленинградская область и Республика Карелия). Таких результатов удалось добиться благодаря совместной работе сотрудников теплоснабжающей компании и представителей ФССП.

По группе должников - физических лиц был принят ряд процессуальных решений: вынесены постановления о временном ограничении на выезд должника из Российской Федерации, наложены запреты на регистрационные действия в отношении транспортных средств, а также обращены взыскания на заработную плату. Также проводились совместные рейды судебных приставов и сотрудников ООО «Петербургтеплоэнерго» по должникам с целью выявления имущества для описи и последующего его изъятия в счет погашения образовавшейся задолженности перед поставщиком коммунальных услуг. Рейды касались потребителей, в отношении которых в соответствии с решениями суда уже были выданы исполнительные производства на общую сумму порядка 3 млн рублей. В прошлом году только в Ленинградской области приставы совместно с сотрудниками «Петербургтеплоэнерго» посетили 97 должников-физических лиц, и эта работа будет продолжена.

Арест имущества - крайняя мера, которая применяется в случаях, когда все другие меры исчерпаны. До этого момента компания «Петербургтеплоэнерго» проводит активную работу со своими потребителями по улучшению платежной дисциплины, разъясняя необходимость вовремя оплачивать поставленную компанией тепловую энергию и предупреждая о последствиях, возникающих в случае образования долга.

Потребителям напоминают о том, что за несвоевременную или неполную оплату тепловой энергии и теплоносителя применяются штрафные санкции - начисляются пени. Кроме того, наличие непогашенной задолженности является основанием для отказа в выплате субсидии и компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг. Также информация о сумме долга может быть направлена в бюро кредитных историй, что в дальнейшем может негативно повлиять на принятие решения о выдаче займов кредитными организациями.

Основным источником финансирования для проведения ремонтных работ на тепловых сетях является своевременная оплата потребленной тепловой энергии. Неплатежи ставят под вопрос ремонтную программу компании и бесперебойную подачу тепла в зимний период. Тем не менее, «Петербургтеплоэнерго» выполняет все обязательства перед потребителями, решая свою главную задачу - обеспечение безаварийной работы современного генерирующего оборудования и тепловых сетей, чтобы качественно снабжать потребителей теплом и горячей водой.

Оплату по квитанции БЕЗ КОМИССИИ можно произвести на официальном сайте ООО «Петербургтеплоэнерго» через личный кабинет или в разделе «Оплата».

Оплата квитанции с комиссией также возможна в отделениях банков или через их электронные сервисы.