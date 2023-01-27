Молодые петербуржцы за год удвоили объемы использованных данных в сети. Фото: freepik.com.

Молодые петербуржцы за год удвоили объемы использованных данных в сети. Сейчас они в среднем прокачивают 17,5ГБ в месяц, что равно 35 прослушанным аудиокнигам. Для сравнения на поколение на 10-15 лет старше приходится 15 ГБ, а на пенсионеров — 9 ГБ. Цифры представили аналитики МегаФона, изучив обезличенную статистику по абонентам.

Клиентам оператора студенческого возраста суммарно необходимо в месяц около 2 000 ТБ — вес почти 8,5 тысяч фильмов в разрешении для городских кинотеатров. Большую часть используют юноши — их доля составляет 70%. По времени они также находятся онлайн в 2 раза дольше.

При этом первокурсники и выпускники на 77% активнее в интернете, чем студенты среднего звена. По-видимому, первые чаще общаются с близкими и друзьями из других городов и сел, а вторые вовсю ищут информацию для будущего диплома. По количеству телефонных звонков ситуация похожая — здесь также впереди старшие и младшие. Самые продолжительные разговоры ведут молодые люди из Санкт-Петербурга, Выборга и Пушкина.

При такой погруженности в интернет-жизнь юные петербуржцы выбирают смартфоны, поддерживающие последние стандарты связи. В тройку их любимых брендов входят Samsung, Xiaomi и Apple, а наиболее востребованными моделями по итогам года стали Samsung Galaxy A12, Applei Phone 11 и Xiaomi Redmi 9А.

«Представители современного молодого поколения выросли на качественных услугах связи, на быстром мобильном интернете. Они привыкли молниеносно получать ответы на свои запросы в сети. Мы стараемся удовлетворять их потребности, уделяя особое внимание развитию LTE-покрытия вблизи учебных заведений, а также создавая уникальные коммерческие предложения. Например, учащиеся средне-специальных и высших учебных заведений могут подключить любой удобный тариф основной линейки #БезПереплат со скидкой 20%. Молодежь воспринимает интернет не только как инструмент для общения и развлечений, но и как источник получения информации и знаний. Аналитики МегаФона отмечают, что в процессе сдачи сессии интерес студентов Петербурга к онлайн-библиотекам возрастает вдвое», — говорит Владимир Бакалов, директор МегаФона в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

В конце 2022 года МегаФон завершил очередной этап модернизации телеком-инфраструктуры в Санкт-Петербурге – оператор в 1,5 раза расширил полосу частот в диапазоне 900 МГц, используемую под передачу данных. Такое решение позволило улучшить основные параметры сети: емкость и пропускную способность, а также до 20% увеличить абонентские скорости.