Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга лучших программ рефинансирования 2022 года. Фото: freepik.com.

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга самых выгодных программ рефинансирования в 2022 году, подготовленного порталом «Выберу.ру». В числе десяти лучших – программа рефинансирования кредитов сторонних банков от Уралсиба.

При составлении рейтинга программ рефинансирования эксперты «Выберу.ру» проанализировали предложения банков из Топ-100 по размеру активов на 01.02.2022 года.

При ранжировании продуктов учитывались такие параметры как размер процентной ставки, полная стоимость кредита, размер ежемесячных платежей, стоимость страховки и ее влияние на размер ставки и сумму кредита, возможность и условия объединения нескольких кредитов, условия досрочного погашения и другие критерии. Также были рассмотрены накопленные банками позиции в рейтингах рефинансирования кредитов за год, надежность кредитных организаций и их значимость на рынке.

Более подробно узнать об условиях рефинансирования, а также о других кредитных продуктах можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».