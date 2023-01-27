Минюст России включил в реестр иноагентов солиста группы Little Big Илью Прусикина*

Прусикин призывал прекратить специальную военную операцию на Украине Фото: Иван МАКЕЕВ

Министерство юстиции России включило солиста группы Little Big Илью Прусикина* в число иностранных агентов. Об этом пресс-служба государственного ведомства сообщила в пятницу, 27 января. Известно, что сейчас вокалист проживает за пределами страны и не стесняется в высказываниях.

- Илья Прусикин* получал поддержку от иностранных источников, а также выступал с концертами в недружественных странах и призывал прекратить специальную военную операцию на Украине, - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Кроме этого, Прусикин* распространял недостоверную информацию о деятельности органов государственной власти.

Напомним, недавно известный петербуржец вызвал общественный резонанс опубликованным в социальных сетях видео. На нем Прусикин* катается на рампе, но вместо скейтборда под ногами у него крест. На опубликованных кадрах он одет в черное с колораткой на воротничке.

*Лицо, признанное Минюстом РФ иноагентом

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