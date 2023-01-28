Инспекторы ДПС из Гатчины спасли будущую маму, едва не родившую в сломавшемся автомобиле

Скромные герои получили массу благодарностей от новоиспеченной мамы. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Инспекторы ДПС из Гатчины спасли беременную местную жительницу, чуть не родившую в сломавшемся автомобиле. О маленьком подвиге двух сотрудников ГИБДД рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

История произошла еще 20 января - в десятом часу вечера инспекторы Петин и Райков патрулировали свой район, когда заметили на проспекте 25 Октября мигающий «аварийками» автомобиль. Полицейские остановились возле машины, и к ним тут же обратился за помощью водитель. Мол, вез начавшую рожать соседку в роддом, но машина подвела и сломалась.

Инспекторы не стали медлить, пересадили роженицу к патрульный автомобиль и домчали ее до перинатального центра. И успели!

- Женщина была экстренно доставлена в медучреждение и передана медицинскому персоналу. Вскоре на свет появилась девочка, - рассказали в ведомстве.

Сейчас мама и ее новорожденная дочка уже выписались из больницы, обе здоровы и чувствуют себя хорошо. А женщина передала искренние благодарности неравнодушным инспекторам.