Нашествие крыс в Санкт-Петербурге попало на видео

Крысы ощутимо расплодились в последнее время. Фото: соцсети

Петербургским воробьям и синичкам этой зимой приходится туго - их еду отбирают... крысы. Крупных грызунов стало так много, что их замечают не только в мусорных баках, но даже в птичьих кормушках и в местах кормления уток. Неприятными видеонаблюдениями в соцсетях поделились горожане.

Крысы, не стесняясь, залезают на деревья и таскают семечки и крупу из птичьих «кухонь». Пируют они и у водоемов, где петербуржцы привыкли кормить уток хлебом и пшеном. Утки не возражают против таких наглых визитов. А может быть, просто боятся...

Автор одного из видео заснял очень деловую крысу за попыткой поужинать. За минуту грызун успел забраться на дерево, пробежаться по снегу и сигануть в маленький пруд, где собрались утки. Очевидно, что человек смутил хвостатую камерой, поэтому она поспешила скрыться. В комментариях люди отметили, что не раз замечали таких «эквилибристок».

- Они не боятся кошек, да и людей. И лихо лазают по деревьям. Сама наблюдала как- то зимой, как кошки гонялись за такой, а она по стволу дерева полезла вверх. Кошки сидели внизу и смотрели, - рассказала Татьяна Фролова.

Петербуржцы отмечают, что крысы в последнее время ощутимо расплодились.