Остался только скелет: Во Всеволожске спасли бойцовскую собаку, которую заморили голодом хозяева

Несчастный пес дошел до крайней степени истощения. Фото: АмстаффКоманда Питер. Помощь питбулям и стаффам.

«У нас на руках скелет собаки…». С таких слов петербургские волонтеры начали свой рассказ про 12-летнего пса Харда в соцсетях. Оголодавшего и больного, превратившегося из упитанной довольной собаки в худющего щенка с испуганными глазами, его спасли от равнодушных хозяев во Всеволожске. Сейчас в этом «скелете» трудно узнать бойцовского мускулистого пса.

Жизнь у Харда всегда была непростой. Грустно и символично, что когда-то ему дали кличку, переводящуюся с английского как «трудный». Доброму псу приходилось несколько раз переезжать из семьи в семью. В первой он был нежеланным: сын купил животное по объявлению и отдал родителям. Во второй с ним не справились старенькие хозяева – из-за состояния здоровья не смогли даже выгуливать питомца. В промежутках между переездами Хард даже успел пожить в конюшне, но почему – история умалчивает подробности. Несмотря на сложные перемены, пес смог остаться ласковым к людям и терпеливым. И даже ужился с хозяйской кошкой.

Таким упитанным и довольным Хард был всего пару лет назад. Фото: АмстаффКоманда Питер. Помощь питбулям и стаффам.

Третья семья, казалось, точно стала для него единственной и любимой. Пока пожилая хозяйка не попала в больницу.

- Она уже три месяца лежит в больнице. К Харду должны были ходить ее сын или его жена, - рассказала spb.kp.ru куратор собаки Ольга Будей.

Но молодняку до пса не было дела. Чета даже не постаралась его регулярно кормить: ветеринар установил, что животное голодало не меньше месяца. Крайняя степень истощения чуть не довела Харда до смерти. В «букете» болезней у собаки – еще и сгнившие зубы и застарелый гастрит.

Бедолагу оставили в ветеринарном стационаре, где его откармливают мягким кормом и лечат. На восстановление, предполагают волонтеры, уйдет не меньше месяца. А пока пес поправляет здоровье, куратор ищет ему длительную передержку или новый дом.

Для 12-летнего пса ищут заботливые руки, рядом с которыми он мог бы спокойно дожить свой непростой век. Фото: АмстаффКоманда Питер. Помощь питбулям и стаффам.

- Хозяин прежде всего должен понимать, что берет пожилую собаку на доживание. Должен быть готовым лечить его, обследовать, если будет ухудшение здоровья, и, как не печально, быть готовым, что собака не проживет с ним долго. Активные игры и долгие походы - это уже не для Харда, но спокойные прогулки и валяние в обнимку на диванчике Хард с удовольствием разделит с человеком, он очень добрый и ласковый, - поделилась с spb.kp.ru куратор Ольга Будей.

Помочь Харду рублем или новыми любящими руками можно здесь. Волонтеры обещают часто писать новости о своем новом подопечном.