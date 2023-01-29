«Дым накрыл жилые дома»: Что известно о ЧП на «Адмиралтейских верфях» в Петербурге

Очевидцы сообщили о пожаре на территории "Адмиралтейских верфей" вечером в воскресенье, 29 января. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Очевидцы сообщили о сильном задымлении на территории «Адмиралтейских верфей» в Петербурге. Тревожные публикации начал появляться в соцсетях около 20:30 в воскресенье, 29 января. Как рассказал spb.kp.ru председатель совета дома, расположенного напротив судостроительного завода, МЧС держит ситуацию под контролем.

На месте все относительно спокойно, уверяют очевидцы. Фото: предоставлено "КП"

- Примерно в половину девятого вечера жители дома пожаловались мне на запах гари. Я вышел посмотреть – у завода стоят пожарные машины. Запах четко идет с завода. На моих глазах туда пролетели две автоцистерны. Вокруг все в дымке. Однако огня на территории завода уже не видно. Новых машин МЧС на месте нет. Все спокойно, - поделился местный житель Дмитрий.

Добавим, что ГУ МЧС России по Петербургу официально не комментировало происшествие. На самих «Адмиралтейских верфях» не смогли оперативно ответить на запрос spb.kp.ru. Но местные жители предполагают, что пожар успешно потушили – никакой паники вокруг завода нет.