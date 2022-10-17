Ветер над заливом уже усилился: Главный синоптик предупредил о резком подъеме воды в Петербурге

К обеду Нева почти выйдет из берегов. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Подъем воды до уровня, близкому к критичному, ожидается в Петербурге в наступивший понедельник. Об этом предупредил главный синоптик города на Неве Александр Колесов. По его словам, уже днем река почти выйдет из берегов.

- Ветер усиливается на акватории Финского залива, в ближайшее время ждем порывы до 18-23 метров в секунду. Будет наблюдаться подъем уровня воды в Неве, максимальный уровень у Горного института к обеду до 120-140 сантиметров, - пишет в своем телеграм-канале синоптик.

Из-за угрозы наводнения в ночь на понедельник была частично закрыта дамба, что поможет уберечь Северную столицу от неприятностей.

Напомним, что наводнение начинается со 160 сантиметров выше ординара, но и при обещанном сегодня уровне Нева почти выйдет из берегов, а гранитные шары на стрелке Васильевского острова будет «плавать».

Причем циклон принесет не только ветер и дожди, но и похолодание. Если в выходные атмосферный фронт подарил петербуржцем пару лишних градусов к нормативно погоде, то теперь выше + 8...+10 ждать не стоит.

Завтра стихия начнет ослабевать, а к среде снова выглянет солнце, но заметно похолодает. Днем будет всего +6 градусов.

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