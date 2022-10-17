Беглов уволил начальника мобилизационного управления администрации губернатора Санкт-Петербурга.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Александр Беглов уволил с занимаемой должности начальника мобилизационного управления администрации губернатора Санкт-Петербурга Виктора Шевченко. Распоряжение об этом подписано в понедельник, 17 октября.
- С 17 октября на эту должность назначен Владимир Буянов, ранее работавший первым заместителем начальника управления, - сообщает пресс-служба Смольного.
Причины и обстоятельства такого решения не называются, новое место работы Виктора Шевченко неизвестно.
Напомним, что утром понедельника власти Москвы о завершении всех действий по частичной мобилизации в столице. Выданные повестки боле недействительны. А вот в Петербурге сроки пока не называются. Об этом «Комсомольской правде» рассказали в аппарате уполномоченного по правам человека Светланы Агапитовой.
Ранее Агапитова заявляла, что первый этап частичной мобилизации завершится в Петербурге до 10 октября, но сейчас у не "таких данных нет".
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