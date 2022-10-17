С каким шампанским встретим Новый год: эксперт рассказал о ситуации с импортным алкоголем в России

С каким шампанским встретить Новый год? Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Новый год все ближе. Многие потихоньку уже начали делать запасы спиртного на праздник, особенно заграничных марок. Дело в том, что некоторые представители розничных сетей все громче заявляют: к зиме Россия может остаться без импортного алкоголя. Его запасы тают с каждым месяцем и к декабрю могут оказаться в дефиците или вовсе исчезнуть. Разбираемся в горячительной теме.

По данным Ассоциаций компаний розничной торговли (АКОРТ) за прошедшее лето запасы шампанского из Европы на полках сократились на 95%. По их словам импорт прекратился совсем. Однако не все настроены столь пессимистично.

- Утверждение о том, что импорт игристых вин из провинции Шампань полностью прекратился - ложное, - заявляет директор по развитию компании LADOGA Дмитрий Исаченков. - Только наша компания заключила контракты с 3 новыми поставщиками и ввезет до конца года 80 000 бутылок, что в 4 раза больше, чем по итогам прошлого года. С таким объемом мы могли бы войти в топ-5 импортеров в России. Насколько мы знаем, другие импортеры тоже продолжают возить вина этого региона. Да, доля брендов, покинувших рынок - это примерно 50% всех вин Шампани в России, но не 100%.

Директор по развитию компании LADOGA Дмитрий Исаченков Фото: предоставлено LADOGA

По словам эксперта, те бренды вин из Шампани, которые ушли, быстро заменятся другими марками из этой провинции. Кроме того, в той же Франции можно обратиться к креману и бланкету, в Испании - к каве, а в Австрии - к зекту. Все они сделаны по той же технологии, что и вина Шампани, но в других винодельческих регионах и являются более доступными по цене. Они продолжают поступать на рынок, в том числе и через компанию LADOGA. Среди российских производителей некоторые тоже используют классический метод изготовления популярного напитка - такие вина есть у «Кубань-вино», «Новый свет», «Усадьба Дивноморское» и других виноделен.

С шампанским на Новый год вопрос понятен, но как быть с виски, коньяком и джином? Эксперты того же АКОРТ говорят, что импорт виски рухнул на 70%, а французского коньяка - на 60%. Да и любимцев многих россиян: виски Jack Daniel's, рома Bacardi, ликеров Baileys и Sheridan's может скоро вообще будет не достать. Но свято место пусто не бывает.

- В категории виски активизировались отечественные производители, - рассказывает Дмитрий Исаченков. - Здесь еще предстоит много работы с дистиллятами, выдержкой и объемами, но определенный результат уже есть. 2 года назад мы запустили бренд Fowler’s, продажи которого по итогам 8 месяцев этого года выросли в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В категории джина в России уже несколько лет господствует бренд отечественного производства Barrister, кратно опережая импортные аналоги. Кстати, в этом году свой джин запустили почти все ЛВЗ.

При этом импорт крепкого алкоголя полностью не пропал. По итогам этого года планируемый компанией LADOGA объем импорта коньяка из Франции будет в 4 раза больше, чем по итогам 2021 года, а виски - на 70%.

- Для того, чтобы новые отечественные продукты появились в массовом ритейле, необходимы время и готовность крупных торговых сетей пересматривать привычный ассортимент в пользу как российских версий напитков популярных категорий, так и импортных поставщиков, продолжающих работать с Россией и не находящихся под давлением западных элит, - подытожил эксперт. - Как мы видим по структуре своих продаж, потребитель к таким изменениям на полках готов.

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