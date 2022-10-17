Соревнования по серфингу во время мощного шторма прошли в Петербурге 17 октября

Соревнования по серфингу прошли в Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Самые бесстрашные и отвязные люди найдены в Санкт-Петербурге. В разгар мощного шторма на побережье Финского залива 17 октября 2022 года собрались настоящие экстремалы, которым не страшен ветер. Наоборот, для них ураган лучший друг и попутчик. В Северной столице состоялся чемпиона города по серфингу. Несмотря на непогоду, на берегу Финского залива на Ласковом пляже собрались десятки спортсменов, готовых показать класс и побороться за призы.

Погода в Петербурге стояла очень холодная Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Пиковые значения порывов западного ветра достигали скорости 24 метров в секунду. Высота волн составляла более 3 метров, - сообщили в дирекции защитных сооружений Петербурга от наводнений.

Волны достигали 3 метров в высоту Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Но именно такая погода и нужна была серферам. Бравые мужчины и девушки, облачившись в гидрокостюмы, словно даже не замечая холода, с разбегу бросались в воду.

Но экстремалам все нипочем Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Соревнования прошли в трех дисциплинах: «короткая доска», «длинная доска» и «доска с веслом». Удержаться на таких высоких и непослушных волнах удалось не всем. Но несмотря на падения, спортсмены снова поднимались и вставали на доски, борясь со стихией и пытаясь оседлать ее.

Спортсмены бросались в воду, несмотря на сильный шторм Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Помимо серфингистов были и кайтеры и виндсерферы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На данный момент итоги соревнований еще не подведены. Награждение состоится вечером.