Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Спорт17 октября 2022 16:41

Соревнования по серфингу во время мощного шторма прошли в Петербурге 17 октября

Ветер дул с безумной силой, а высота волн достигала 3 метров
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Соревнования по серфингу прошли в Петербурге

Соревнования по серфингу прошли в Петербурге

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Самые бесстрашные и отвязные люди найдены в Санкт-Петербурге. В разгар мощного шторма на побережье Финского залива 17 октября 2022 года собрались настоящие экстремалы, которым не страшен ветер. Наоборот, для них ураган лучший друг и попутчик. В Северной столице состоялся чемпиона города по серфингу. Несмотря на непогоду, на берегу Финского залива на Ласковом пляже собрались десятки спортсменов, готовых показать класс и побороться за призы.

Погода в Петербурге стояла очень холодная

Погода в Петербурге стояла очень холодная

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Пиковые значения порывов западного ветра достигали скорости 24 метров в секунду. Высота волн составляла более 3 метров, - сообщили в дирекции защитных сооружений Петербурга от наводнений.

Волны достигали 3 метров в высоту

Волны достигали 3 метров в высоту

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Но именно такая погода и нужна была серферам. Бравые мужчины и девушки, облачившись в гидрокостюмы, словно даже не замечая холода, с разбегу бросались в воду.

Но экстремалам все нипочем

Но экстремалам все нипочем

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Соревнования прошли в трех дисциплинах: «короткая доска», «длинная доска» и «доска с веслом». Удержаться на таких высоких и непослушных волнах удалось не всем. Но несмотря на падения, спортсмены снова поднимались и вставали на доски, борясь со стихией и пытаясь оседлать ее.

Спортсмены бросались в воду, несмотря на сильный шторм

Спортсмены бросались в воду, несмотря на сильный шторм

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Помимо серфингистов были и кайтеры и виндсерферы

Помимо серфингистов были и кайтеры и виндсерферы

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На данный момент итоги соревнований еще не подведены. Награждение состоится вечером.