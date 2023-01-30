«Был хлопок, затряслись окна в квартире»: мощный прорыв теплострассы произошел в Московском районе Петербурга

Машины провалились в яму из-за прорыва трубы с кипятком. Фото: vk.com/spb_today

Серьезная коммунальная авария произошла в ночь на понедельник в Московском районе Петербурга. На Бассейной улице с мощным хлопком прорвало трубу с теплотрассы. Горячая вода разлилась по дороге и тротуарам, а в образовавшуюся промоину провалились две машины.

- На Бассейной,23 у бизнес-центра произошел прорыв теплотрассы. Сначала там просто стояла аварийная машина, а потом произошел такой хлопок, что тряска ощущалась в квартире, - рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Проснувшиеся от «хлопка» петербуржцы вышли на улицу и увидели, что две машины провалились в яму, а другие заливает водой. Три автомобилиста успели увести свои автомобили из зоны подтопления, а остальных с утра ждет неприятный сюрприз.

На Бассейной, 23 прорвало теплотрассу. Фото: vk.com/spb_today

Сейчас на месте ЧП работают аварийные бригады «Теплосети». Местных жителей и автовладельцев просят не подходить к месту разлива воды, чтобы не получить ожоги от кипятка.

- Специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» производят работы по устранению технологического нарушения. В зоне дефекта оказались припаркованы несколько автомобилей. Ответственность предприятия застрахована. Весь реальный ущерб будет возмещен. В случае парения или вытекания горячей воды на поверхность не подвергайте свою жизнь и здоровье опасности, - сообщает пресс-служба снабжающей организации.

На время ремонта – до 14:00 30 января - горячая воды и тепло в квартиры жителей Московского района будут подаваться в полном объеме. На месте работают спасатели, которые помогают откачать воду с дороги мотопомпами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Затопило кипятком за две минуты»: Выжившая после прорыва трубы в кафе Петербурга рассказала, что погибших было не спасти

Накануне суда над дежурным диспетчером девушка озвучила свою версию трагедии (подробности)