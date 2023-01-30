«Ждала этого всю жизнь»: 92-летней переселенке с Украины в Петербурге вручили российский паспорт

92-летней переселенки из Украины вручили паспорт гражданки России. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО.

В Петербурге 92-летней переселенке с Украины вручили паспорт гражданина России. Последние 40 лет уроженка Владимирской области, имеющая звание «Труженик тыла», жила в Одессе. Но год назад решила переехать на родину, к родным и близким, живущим в городе на Неве.

- Сотрудники МВД дел в торжественной обстановке приняли Присягу гражданина Российской Федерации у 92-летней гражданки Украины Мосаловой Людмилы Михайловны. Новым домом для женщины стала квартира ее внучки в Красносельском районе Петербурга, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Свое звание Людмила Михайловна получила за самоотверженный труд во время войны, хотя на тот момент девочке было всего 10 лет. Когда наступило мирное время, она получила профессию педагога и всю оставшуюся жизнь преподавала. Сначала была учителем географии в одной из школ Новосибирска. Потом - доцентом кафедры экономики в одном из алтайских вузов. А с 1982 года и до пенсии трудилась в Одесском Университете.

Но в 2022 году, когда все изменилось, женщина решила вернуться на родину, к своим близким. Выезжала через Молдавию. Туда за бабушкой из Петербурга поехала внучка.

- У нее самой четверо детей. Но муж ее все же отпустил. И она приехала ко мне, жили в гостинице. А потом через Стамбул летели сюда, в Петербург.

Уже в Северной столице пенсионерка подала заявление на вступление в гражданство России. И 27 января, в годовщину полного снятия блокады Ленинграда, ветерану вручили российский паспорт. Учитывая возраст женщины, сотрудницы МВД пришли к Людмиле Михайловне домой. Там и прошла церемония вручения документов.

- В 92 года вернулась на родину. Всю жизнь этого ждала, - расчувствовалась сама пенсионерка.

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