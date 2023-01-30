«Неделя должна быть зимней, со снегом»: главный синоптик рассказал о погоде в Петербурге

Зима в Петербург еще вернется. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новая неделя в Петербурге будет теплой, но зимней и снежной. Об этом рассказал главный синоптик города на Неве Александр Колесов. В своем телеграм-канале он дал прогноз на ближайшие семь дней.

- Сегодня и завтра погоду в Петербурге будет определять циклон. Поэтому ждем осадки в виде мокрого снега с дождем, - сообщил синоптик.

Горожанам придется потерпеть слякоть, гололед, резкий ветер и аномально низкое атмосферное давление. В понедельник оно составит всего 733 мм ртутного столба, что почти на 30 пунктов меньше обычного.

Но уже во вторник температура станет слабоотрицательной, интенсивность осадков уменьшится. А к среде циклон «Николас» уступит место следующему гостю с Атлантики.

Очередной циклон придет на Северо-Запад в ночь с 1 на 2 февраля. При этом его основные воздушные массы обойдут Петербург с южной стороны, поэтому оттепели быть не должно, а осадки ожидаются только в виде снега.

- Так что вся оставшаяся неделя должна быть зимней, хотя и с температурами от 0 до -5 градусов, - считает Александр Колесов.