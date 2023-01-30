Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество30 января 2023 8:22

«Неделя должна быть зимней, со снегом»: главный синоптик рассказал о погоде в Петербурге

Колесов пообещал зимнюю погоду со снегом в Петербурге на неделю
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Зима в Петербург еще вернется.

Зима в Петербург еще вернется.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новая неделя в Петербурге будет теплой, но зимней и снежной. Об этом рассказал главный синоптик города на Неве Александр Колесов. В своем телеграм-канале он дал прогноз на ближайшие семь дней.

- Сегодня и завтра погоду в Петербурге будет определять циклон. Поэтому ждем осадки в виде мокрого снега с дождем, - сообщил синоптик.

Горожанам придется потерпеть слякоть, гололед, резкий ветер и аномально низкое атмосферное давление. В понедельник оно составит всего 733 мм ртутного столба, что почти на 30 пунктов меньше обычного.

Но уже во вторник температура станет слабоотрицательной, интенсивность осадков уменьшится. А к среде циклон «Николас» уступит место следующему гостю с Атлантики.

Очередной циклон придет на Северо-Запад в ночь с 1 на 2 февраля. При этом его основные воздушные массы обойдут Петербург с южной стороны, поэтому оттепели быть не должно, а осадки ожидаются только в виде снега.

- Так что вся оставшаяся неделя должна быть зимней, хотя и с температурами от 0 до -5 градусов, - считает Александр Колесов.

КАРТИНА ДНЯ