Гены подскажут: как узнать о рисках заболеть раком груди

Современные методы диагностики помогают вычислить недуг еще до того, как он поразит организм. Фото: пресс-служба РЖД.

Онкологические заболевания - результат генетической поломки. Мутации в разы увеличивают риск развития рака. Найти эти поломки - мутации в определенных генах - помогает генетическое тестирование. Его результат может помочь нам понять риск развития определенных заболеваний, в том числе онкологических.

ВИДЫ МУТАЦИЙ

Мутации бывают наследственными (герминальными), когда они унаследованы от родителей или возникают во время раннего эмбрионального развития. Или соматическими, приобретенными и возникающими в любой момент жизни человека.

Наследственные мутации присутствуют в половых клетках - в яйцеклетке или сперматозоиде и передается от родителей к ребенку во время зачатия. Если человек наследует мутацию, она обычно присутствует в каждой клетке его тела. По этой причине тестирование на наследственный рак можно проводить по образцу крови, слюны или мазку из щеки.

Люди с наследственной мутацией могут подвергаться повышенному риску развития нескольких типов опухолей в течение жизни. При этом они могут передать мутацию своим детям. Это отличается от рака, при котором генетические мутации приобретены в течении жизни человека и обнаруживаются только в самой опухоли. Такие мутации не имеются в других клетках организма, поэтому не наследуются. Подобные мутации исследуют только в опухолевой ткани, но не в крови и не в слюне.

ОПАСНЫЕ ГЕНЫ

От 5 до 10 % случаев рака молочной железы вызваны наследственными мутациями. Наиболее часто мутация встречается в генах BRCA1 и BRCA2.

BRCA1 и BRCA2 являются генами защитниками То есть, в норме защищают организм от развития рака и когда в них произошла поломка (мутация), они не могут защитить организм. Также эти мутации могут повысить риск возникновения рака яичников, поджелудочной железы, предстательной железы, желудка, толстой кишки, эндометрия. Есть и другие известные гены, повышающие риск развития РМЖ: CDH1, PALB2, PTEN, TP53, CHEK2 и др.

Онколог, к.м.н., ВОРОТНИКОВ Владимир Владимирович. Заведующий онкохирургическим отделением ЧУЗ ЦКБ «Ржд -Медицина» г Москва. Фото: пресс-служба РЖД.

КОМУ НАДО ПРОВЕРИТЬСЯ

Согласно клиническим рекомендациям МЗ РФ от 2021 года рекомендуется генетическое тестирование в следующих случаях:

- РМЖ в возрасте ≤45 лет;

- РМЖ у женщины с отягощенным семейным анамнезом (РМЖ у близких родственников в возрасте ≤50 лет, рака яичников или маточных труб, рака поджелудочной железы, РМЖ у мужчины, метастатического рака предстательной железы)

- РМЖ у женщин с тройным негативным фенотипом;

- рак обеих молочных желез или РМЖ в сочетании с раком другой области (яичники, маточные трубы, поджелудочная железа, толстая кишка);

- РМЖ у мужчин.

На данный момент исследования выполняется либо методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), либо высокопроизводительным секвенированием (NGS).

В настоящий момент идентифицировано более 3500 мутаций в генах BRCA1/2. Однако методом ПЦР исследуют 8 самых частых мутаций в этих генах. Проблема в том, что эти мутации не являются самыми частыми для любой женщины с РМЖ. Каждая мутация может быть с разной частотой обнаружится в разной популяции. Например, частые мутации для англичан не могут быть такими же частыми для китайцев. Учитывая многонациональность населения РФ, 8 частых мутаций, исследуемые методом ПЦР, встречаться не у всех. Эти 8 мутаций чаще всего встречались у женщин славянского происхождения. Грубо говоря, нет смысла искать эти мутации у женщины, другой национальности.

В практике часто встречаю случаи, когда назначают генетическое исследование методом ПЦР женщинам с РМЖ, например, с Дагестана. Правильно будет назначать генетическое исследование методом секвенирования в данном случае, так как при этом исследуются все возможные варианты генетической мутации, связанных с раком молочной железы.

Я ЗДОРОВ. МНЕ НУЖЕН ТЕСТ?

Генетическое исследование нужно проводить здоровым людям, у которых есть родственники с установленным диагнозом РМЖ или яичников, поджелудочной железы. Это называется отягощенный семейный анамнез, и у них так же важно выявить наличие мутаций в генах, т.к. они могут быть переданы по наследству и повышать риск развития онкологического заболевания.

Следует понимать, что само наличие генетической мутации повышает риск развития рака, но не означает, что рак обязательно будет. Например, согласно данным ВОЗ, рак молочной железы возникает у каждой 8-й женщины в течение жизни вне зависимости от наличия мутаций генов. Другими словами, у здоровой женщины в среднем 12,5 % риск развития РМЖ. Если женщина имеет генетическую мутацию, связанную с РМЖ, то риск повышается до 60-70%.

ОБНАРУЖИТЬ И ПРЕДОТВРАТИТЬ

Если обнаружена мутация, повышающая риск развития РМЖ, могут быть рассмотрены следующие варианты снижения риска: профилактическое хирургическое вмешательство, частый скрининг и медикаментозная профилактика. Выбор должен осуществляться осознанно пациентом после консультации со специалистом.

При хирургическом вмешательстве снижается риск появления данного рака, однако, в первую очередь, это хирургическое вмешательство, которое само по себе имеет определенные последствия. Современная медицина позволяет совмещать эти операции с восстановлением формы железы, например, молочные железы могут быть замещены силиконовыми имплантами.

Альтернатива операции - частый скрининг, то есть выполнение частых обследований с добавлением к стандартным методам маммографии и УЗИ, МРТ молочных желез и малого таза с контрастом Частый скрининг нужен, чтобы обнаружить рак на ранней стадии. Лечение рака в таком случае менее агрессивное и имеет лучший прогноз.

Имеются некоторые данные того, что определенные лекарства могут снизить риск развития РМЖ, однако на сегодняшний день данный метод мало изучен, что делает медикаментозное снижение риска малоэффективным.

КСТАТИ

Если человек не входит в перечисленные категории, но хочет проверить генетику, то, согласно литературным данным, в таком случае вероятность обнаружения мутации – меньше 2%.