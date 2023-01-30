Звезда сериала «Моя прекрасная няня» призналась, что мстила Смолкину и Жигунову

Ольга Прокофьева, сыгравшая Жанну Аркадьевну в ситкоме «Моя прекрасная няня», раскрыла секреты съемок. Фото: кадр из фильма

Популярный ситком 2000-х «Моя прекрасная няня» собирал у телеэкранов миллионы зрителей по всей стране. Но мало кто знает, какие взаимоотношения царили между актерами за кадром. О том, что происходило на съемочной площадке, на творческой встрече с поклонниками в Петербурге рассказала Ольга Прокофьева, сыгравшая в ситкоме Жанну Аркадьевну.

- Так как снимать надо было много, а времени у нас было мало, вся съемочная группа работала целый день. После полуночи сил почти не оставалось, поэтому нужно было быстро отыгрывать свою сцену без остановок. Ночью останавливать съемки было нельзя, - вспоминает актриса.

Прокофьева признается, что актерам, чтобы снять напряжение, под конец смены приходилось устраивать розыгрыши друг над другом. Так они поднимали себе настроение и взбадривали всю съемочную площадку.

- Мы снимали сцену, где Жанна Аркадьевна должна была комично брать леденцы в рот, и вот у меня что-то все не получалось. И пока режиссер меня мучал и что-то объяснял, Жигунов и Смолкин взяли и посыпали все конфеты перцем, - рассказывает Ольга.

Вся команда потом долго вспоминала, как разъяренная Прокофьева бегала за приколистами, угрожая им скалкой из всеми нами знакомой кухни. Кстати, кухня эта была настоящая. Там хранились крупы, приправы, работали духовка и плита.

- Я отомстила своим коллегам. Пока все готовились к последней сцене, где Смолкин должен был вынести Жигунову чашку с кофе, я быстренько подсыпала в эту чашку 7 ложек соли, - рассмеялась Ольга.

Несмотря на многочисленные шутки коллег, Ольга вспоминает этот проект стал светлым началом ее карьерного пути. Сериал «Моя прекрасная няня» бил рекорды по рейтингам с 2004 по 2009.

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