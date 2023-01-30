Петербуржцы жалуются на немытые автобусы: Иногда даже непонятно, какая следующая остановка

Ориентироваться в пути можно только по карте или внутреннему голосу - из окна дорогу совсем не видно. Фото: соцсети

Поездки в автобусах Петербурга стали загадочными. Стекла транспорта покрылись такой завесой грязи (а заодно и тайны), что пассажирам приходится развивать способности к ясновидению. Где мы сейчас едем? Какая будет следующая остановка?

В соцсетях петербуржцы пожаловались на грязнуль с маршрутов №39, 83, 253, 185, 187, но немытые экземпляры встречаются и среди троллейбусов. Кстати, по наблюдениям пассажиров автобусы перевозчика «Пассажиравтотранс» стараются за собой следить активнее других компаний.

«Комсомолка» обратилась в комитет по транспорту за разъяснениями: неужели погодные условия освобождают транспорт от помывки?

- В соответствии с условиями государственных контрактов, заключенных между Комитетом по транспорту и перевозчиками, последние должны обеспечивать надлежащий вид подвижного состава на линии, перевозящего пассажиров, в частности чистоту кузова. Все автобусы перед выходом на маршруты должны проходить поверхностную помывку и внутрисалонную уборку, - заверил ответственный за передвижение транспорта «Организатор перевозок».

Автобусы обязаны выходить утром на рейс при полном параде. На грязнуль можно пожаловаться "Организатору перевозок". Фото: соцсети

Погода, даже такая неприглядная, не должна быть причиной для бойкота помывке. Увы, становиться чистыми автобусы могут лишь раз в сутки – утром перед выходом на рейс. Заезжать в «душ» посреди рабочего дня – несбыточная мечта.

- За пределами автобусного парка нет соответствующей инфраструктуры. И физически сделать это невозможно, чтобы при этом соблюдался интервал движения, - дополнили «Комсомолке» в комтрансе.

Как бы было хорошо, если бы водители на минутку превращались в мойщиков на конечных остановках и брали в руки скребок – вычищали на грязи хотя бы «окошки» для пассажиров. Но такую идею в комтрансе комментировать не стали.

ГОРЯЧИЕ ТЕЛЕФОНЫ

Пожаловаться на автобусы, которые выехали на работу уже немытыми, можно в «Организатор перевозок» по телефону 8 (812) 576-55-55. Отправить претензию можно и через сайт «ОП», по форме обратной связи.

ОПРОС «КП»

Больше половины опрошенных в телеграм-канале «Комсомолки» петербуржцев считают, что грязные автобусы - позор для культурной столицы. Таких оказалось 65% на момент публикации статьи.

Смиренно приняли погодные неудобства и простили грязнуль 31% жителей. И лишь 2% заверили, что внешний вид автобусов их никак не волнует - в салоне ведь чисто.