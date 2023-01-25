Партнер проекта «Слобода». Фото: Мария Черецкая.

Новый год начинаем с новыми акциями и подарками для наших дорогих читателей. Вернулась ваша любимая акция - собери картинку и получи подарок. В этот раз мы делаем акцию к Масленице, так что и тема соответствующая - «Приготовь блины с «Комсомолкой»!

Условия участия в акции:

Покупайте все ежедневные и еженедельные газеты «Комсомольская правда в Санкт-Петербурга» с 25 января по 10 февраля, собирайте все ингредиенты для приготовления блинов, что изображены на основе, и получайте подарки!

ВАЖНО! Черно-белую основу ищите каждую среду в газетах. Мы публикуем картинки с листьями в разных газетах, поэтому собрать всю картинку получится только при покупке и ежедневных, и еженедельных.

Первые 100 человек, позвонившие в редакцию с 13 февраля, получат подарки* от «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге» и партнера проекта «Слобода».

*Подарок состоит из одной бутылки масла (1л), одной пачки майонеза (400мл) и одной книги «КП» из русской классики.

Партнер акции – компания «Слобода»

История торговой марки «Слобода» началась с подсолнечного масла. Сегодня под зонтиком бренда множество разнообразных продуктов из самых разных продуктовых категорий. Для продуктов «Слобода» мы отбираем только самые качественные и свежие природные ингредиенты. Из отборных натуральных ингредиентов, соединенных в правильной пропорции, получается особенно вкусная и полезная еда.

Кстати

Призы выдаются с 13 февраля в редакции по адресу: Санкт-Петербург, Гатчинская улица, 35А.

Телефон для справок: 8 (812) 458-90-72.