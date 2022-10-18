Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество18 октября 2022 6:49

Зонтик уже не сломает: главный синоптик пообещал улучшение погоды в Петербурге со среды

Циклон со штормовым ветром уйдет из Петербурга уже завтра
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Натворивший бед циклон покидает Петербург.

Натворивший бед циклон покидает Петербург.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Циклон покидает Петербург и уносит с собой шторм. Дожди и резкий ветер сменятся ясной и спокойной погодой. Но только со среды. А до этого горожанам и гостям Северной столицы придется почти сутки терпеть капризы природы. О скором изменении обстановки рассказал главный синоптик Петербурга.

- Погода в Санкт-Петербурге стабилизировалась. Дождь, хоть и на целый день, но с перерывами. Ветер ослабел, поэтому можно спокойно ходить с зонтиком - его не вырвет из рук и не сломает, - написал Александр Колесов в своем телеграм-канале.

В первой половине дня 18 октября воздух прогреется до +9 градусов, а потом начнется обещанное похолодание. Завтра-послезавтра температура приблизится к климатической норме и составит 6-8 градусов тепла.

Зато влияние циклонов закончится, а значит обойдется без осадков. Атмосферное давление вернется к норме.

- Уже утром 19 октября дожди в прекратятся, наступит более сухой период, - сообщает синоптик.

В четверг, 20 числа, прогноз обещает солнечную погоду и до 9 градусов выше ноля. Давление чуть повысится.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

КАРТИНА ДНЯ