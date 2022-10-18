Зонтик уже не сломает: главный синоптик пообещал улучшение погоды в Петербурге со среды

Натворивший бед циклон покидает Петербург. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Циклон покидает Петербург и уносит с собой шторм. Дожди и резкий ветер сменятся ясной и спокойной погодой. Но только со среды. А до этого горожанам и гостям Северной столицы придется почти сутки терпеть капризы природы. О скором изменении обстановки рассказал главный синоптик Петербурга.

- Погода в Санкт-Петербурге стабилизировалась. Дождь, хоть и на целый день, но с перерывами. Ветер ослабел, поэтому можно спокойно ходить с зонтиком - его не вырвет из рук и не сломает, - написал Александр Колесов в своем телеграм-канале.

В первой половине дня 18 октября воздух прогреется до +9 градусов, а потом начнется обещанное похолодание. Завтра-послезавтра температура приблизится к климатической норме и составит 6-8 градусов тепла.

Зато влияние циклонов закончится, а значит обойдется без осадков. Атмосферное давление вернется к норме.

- Уже утром 19 октября дожди в прекратятся, наступит более сухой период, - сообщает синоптик.

В четверг, 20 числа, прогноз обещает солнечную погоду и до 9 градусов выше ноля. Давление чуть повысится.

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