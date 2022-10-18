Снега пока не ожидается, но зимнюю резину уже можно доставать: синоптик опроверг первый покров в Петербурге

Первого снега ждать пока рано. Но зимнюю резину уже можно доставать. Фото: Артем КИЛЬКИН

Снега в Петербурге пока ждать не стоит. Слухи, появившиеся с подачи неизвестных экспертов, развеял главный синоптик город на Неве Александр Колесов. По его словам, небольшое похолодание в городе действительно будет, но ни снега, ни дождя, ни прочих осадков не ожидается.

- Сейчас у нас постоянная положительная температура и днем и ночью. В среду и четверг на градус-два станет прохладнее, но к выходным вернутся циклоны с дождем. Похолодание, о котором идет речь, наступит в сухой период на следующей неделе. Действительно есть вероятность слабого ночного минуса в Петербурге, но потом снова ожидается потепление с дождями, - рассказал «КП-Петербург» Александр Колесов. - Пока мы не можем подтвердить информацию о снегопаде.

При этом он напомнил, что более-менее точный прогноз можно дать на пять дней, а все что дальше, имеет крайне низкую степень вероятности совпадения.

Другое дело, что октябрь уже перевалил за свой экватор и погода неуклонно кренится к зимней. С каждым днем становится немного прохладнее, но переход дневной температуры через ноль должен произойти лишь в ноябре, ближе к третьей декаде.

Тогда же можно ждать и снег. Так было последние пять лет. Но бывали годы, когда первый покров застилал землю и в конце октября. Другое дело, что пока синоптики предпосылок этому не видят.

А вот автомобилистам пора потихоньку готовиться к переобувке. Температура неизбежно падает, а это значит, что летние шины начинают постепенно дубеть.

- Есть очень большая вероятность, что сейчас будет холодный период, а потом снова пойдут циклоны и придет потепление до +10 градусов. Но мы понимаем, что даже два-три холодных дня и на КАДе может быть очень опасно. Резина уже при +5 начинает становиться каменной. Тут надо смотреть по ситуации, - предупредил водителей синоптик.

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