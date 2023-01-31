Норма температуры достигла самого низкого значения в Петербурге 30 января

Норма температуры достигла минимального значения в Петербурге 30 января Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге зафиксировано самое низкое в этом году значение нормы температуры воздуха. 30 января 2023 года температура в городе опустилась до отметки в минус 5,6 градусов. Это самое низкое в году значение нормы для города, которое будет сохраняться в течение всего одной недели. Об этом рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

- Надо отметить, что в последние десятилетия в январе произошли значительные изменения в температурном режиме нашего региона. По старой норме температуры минимальное значение для Санкт-Петербурга в эти дни составляло минус 8,3 градуса. Получается, что за последние 30 лет в конце января – начале февраля в городе потеплело на 2,7 градуса, - отметил специалист.

А с 7 февраля норма температуры в Петербурге начнет повышаться. Отметим, что с 1 февраля в Петербурге установится приятная, зимняя погода. Температура от нуля до минус 4 градусов, легкий снежок, почти безветренно. К выходным снега станет еще меньше, но чуть-чуть похолодает до минус 4-9 градусов.