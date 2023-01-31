Весны не будет: в зоопарке Петербурга умерли все сурки

В Ленинградском зоопарке умерли сурки. Фото: Ленинградский зоопарк.

Трагическая весть пришла из Ленинградского зоопарка. Здесь умерли одни из самых любимых обитателей - сурки Ижорик и Августина. Именно они «предсказывали» быстрый или долгий приход весны, как в известной комедии «День сурка». Но теперь это делать некому. Весны не будет.

- Они были очень обаятельные и дружелюбные, за ними всегда было интересно наблюдать, особенно летом, - рассказали «Петербургскому дневнику» в пресс-службе зоопарка.

Как оказалось, Ижорик и Августина умерли еще несколько месяцев назад, летом и осенью 2022 года. Причиной смерти стал инсульт, вызванный почтенным возрастом сурков. В зоопарке они жили с 2017 года, но попали сюда уже взрослыми. Поэтому смерть не стала неожиданностью.

За шесть лет у парs сурков родились трое малышей. Но теперь они живут в других зоопарках. Когда же в Ленинградском зоопарке появятся новые сурки, пока неизвестно. Это должно решать новое руководство зоосада, назначенное совсем недавно.

- Сурки сами по себе не очень долго живут. Августина и Ижорик были пенсионерами. Они правда умерли от старости. Сначала один, потом другой. Муж и жена. У них родилась тройня, но сейчас их детей в зоопарке нет. Мы отдали их коллегам в других городах. Держать сурков вообще сложно, они агрессивные очень, особенно самцы, - рассказала spb.kp.ru бывший директор Ленинградского зоопарка Ирина Скиба.

По ее словам, смерть сурков никто специально не скрывал. Люди не спрашивали, а в зоопарке не говорили. Так получилось.

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