Бывший директор объяснила, почему Ленинградский зоопарк полгода скрывал смерть влюбленной пары сурков

В Ленинградском зоопарке полгода скрывали смерть сурков Фото: Олег ЗОЛОТО

Накануне Дня сурка с Санкт-Петербурге стало известно, что предсказывать приход весны некому. В Ленинградском зоопарке скончались знаменитые сурки Августина и Ижорик. Причем, умерли они еще летом, ушли друг за другом, но в зоопарке по этому поводу ничего не сказали. Поэтому новость об их кончине стала настоящей неожиданностью для горожан, следящих за этой влюбленной парочкой. Бывший директор Ленинградского зоопарка Ирина Скиба 31 января 2023 года объяснила в беседе с spb.kp.ru, почему же в зоосаде молчали об этой утрате.

- Сурки сами по себе не очень долго живут. Августина и Ижорик были пенсионерами. Они правда умерли от старости. Сначала один, потом другой. Муж и жена. Почему полгода скрывали? Затянулся процесс перехода из унитарного предприятия в бюджетное. Застряли в этом, заработались. Да и зачем сообщать людям? Никто ничего специально не скрывал. Просто не спрашивали, - объяснила Скиба в разговоре с spb.kp.ru.

История любви Августины и Ижорика началась в 2017 году. Сначала появился Ижорик. Со слов бывшего директора зоопарка, он вел себя агрессивно и ему никто не был нужен, даже бросался на персонал. Но вскоре к нему подселили Августину и сердце Ижорика растаяло.

- У них родилась тройня, но сейчас их детей в зоопарке нет. Мы отдали их коллегам в других городах, - добавила Скиба spb.kp.ru.

Сейчас в Ленинградском зоопарке сурков нет. Поэтому делать предсказание на весну некому.