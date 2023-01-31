Александр, 42 года, по знаку зодиака Рыбы: Составлен типичный портрет преступника в Санкт-Петербурге

Составлен среднестатистический портрет вора в Санкт-Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН

Александр, 42 года, по знаку зодиака Рыбы, одинок, не пьет, но ворует. Таким оказался типичный преступник в Санкт-Петербурге в 2022 году. Пресс-служба судов города пролистала тысячи дел с вынесенными приговорами за минувший год и составила портрет среднестатистического осужденного. Получился мужчина в полном расцвете сил, но с серьезным изъяном.

- Всего за 2022 год мировыми судьями и районными судами нашего города было осуждено 12 712 лиц. Женщин - 1 879. Несовершеннолетних - 173. Остальные, соответственно, мужчины, - отметили в пресс-службе.

Средний возраст осужденных мужчин оказался 42 года. Таких преступников насчитывается почти 7,5 тысяч человек. Чаще всего - более 2 тысяч - их звали Александр. Второе по популярности имя - 1,3 тысяча - Владимир. И в тройке лидеров - 710 осужденных - Сергей.

Так нейросеть видит типичного петербургского осужденного

Как правило, все осужденные постоянно проживали в Петербурге, имеют среднее общее или среднее профессиональное образование, трудоспособны, но зарабатывают себе на хлеб подрабатывая разнорабочими. Друзей и близких у них мало. Алкоголем не злоупотребляют.

Преступление типичный преступник совершал, как правило, один, в здравом уме и трезвый. Лишь 1360 человек пошли на нарушение закона группой. В прошлом большинство имели уже столкновения с законом за преступления небольшой тяжести, поэтому серьезных наказаний не было. В прошлом году попали на воровстве - 6,1 тысяч человек из 10,6 тысяч всех осужденных.