Пять скоростных «Метеоров» построят для речного флота Петербурга

Для речного флота Санкт-Петербурга построят пять скоростных «Метеоров» Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге начнут обновлять речной флот. Скоростные суда в городе являются очень популярными и востребованными. На них туристы добираются до Петергофа, Кронштадта. Но сейчас средний возраст скоростных корабликов - 40 лет. Вскоре специально для Северной столицы будет построено пять скоростных "Метеоров". Об этом 31 января 2023 года рассказали в Смольном.

- Сегодня водные маршруты в Петербурге обслуживают более 20 скоростных судов, их средний возраст – более 40 лет. Речной флот требует обновления. Это необходимо для обеспечения безопасности всего пассажирского транспорта, в том числе водного, - сказал губернатор Александр Беглов.

Еще в декабре 2022 года градоначальник и руководство АО "НПП "Радар ммс", предприятие, занимающееся разработкой системы безопасности эксплуатации транспорта, обратились к президенту страны с просьбой рассмотреть возможность предоставления Петербургу инфраструктурного бюджетного кредита на приобретение пяти судов "Метеор 120Р".

Этот вопрос вновь обсудили Беглов с с генеральным директором "Радар ммс" Георгием Анцевым. Также речь шла о наращивании выпуска высокотехнологичной продукции и развитии городского транспорта.