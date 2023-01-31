Tele2 стала лучшим работодателем среди телеком-компаний по версии hh.ru. Фото: пресс-служба Tele2.

Tele2 по итогам 2022 года заняла первое место среди телеком-компаний в «Рейтинге работодателей России» по версии hh.ru и девятое – среди крупнейших российских компаний. Высокие позиции в самом масштабном и авторитетном рейтинге страны вновь подтвердили репутацию Tele2 как сильного и привлекательного работодателя.

Организатором рейтинга, который проводится с 2010 года, является крупнейшая российская платформа онлайн-рекрутинга hh.ru. В 2022 году финалистами рейтинга стали 1 082 компании – список лучших работодателей по версии HeadHunter за год вырос на 28%. Став по итогам 2022 года лучшим работодателем в телеком-отрасли, Tele2 в третий раз подряд сохранила первенство среди мобильных операторов и осталась в десятке лидеров из числа крупнейших компаний.

Авторитетный рейтинг составлен на основе оценки компаний-участников по трем показателям. Первый – это оценка эффективности HR-процессов работодателя. С помощью анкеты организаторы рейтинга изучали все аспекты работы с персоналом. Второй показатель, который учитывался в рейтинге, – мнение самих сотрудников, их внутренняя оценка и желание рекомендовать компанию в качестве места работы своим друзьям или знакомым.

Третий показатель, который важен для выбора финалистов рейтинга, – мнение соискателей. Каждый из респондентов может пройти опрос и проголосовать только за три компании в каждой отрасли, которые считает привлекательными работодателями. Опция доступна для одного пользователя hh.ru всего один раз, чтобы обеспечить чистоту результатов.

Елена Иванова, заместитель генерального директора по организационному развитию и управлению персоналом Tele2:

«Несмотря на вызовы прошлого года, рынок труда продолжает развиваться. Мы видим это по активности соискателей и по их интересу к нашей компании и отрасли в целом. Мы благодарим всех, кто голосовал за Tele2 в рейтинге hh.ru и высоко ценим участие в этом независимом срезе по рынку. С одной стороны, результаты рейтинга помогают соискателям определиться с выбором на рынке труда и найти ту компанию, в которой они будут работать над востребованным продуктом, ощущать причастность к общему результату, стабильность и заботу. С другой – рейтинг помогает нам как работодателю держать руку на пульсе, видеть оценку своей деятельности со стороны и делать все возможное для того, чтобы оставаться лучшим работодателем для своей команды и соискателей».

В Tele2 работает 9000 сотрудников в 69 регионах присутствия компании. Индекс вовлеченности сотрудников оператора по итогам 2022 года составил 90%. Это на 3 п. п. выше, чем результаты оператора в 2021 году, и на 7 п. п. выше внешнего бенчмарка по уровню вовлеченности среди лучших мировых работодателей за 2022 год.