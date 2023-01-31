Синоптики прогнозируют нестабильную погоду в феврале в Петербурге

Февраль продолжит менять погоду в Петербурге температурными качелями Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Впереди последний календарный зимний месяц. Но в Санкт-Петербурге, по всей видимости, вновь не ожидается обычной зимы с большим количеством снега и трескучим морозам. Погода в феврале 2023 года окажется нестабильной. Циклоны с антициклонами будут сменять друг друга, раскачивая температуру от плюса к минусу. Об этом "Комсомолке" рассказала ведущий синоптик группы долгосрочных прогнозов Гидрометцентра Наталья Мироничева.

- В феврале нынешнего года характер погодных условий сменится неоднократно, что неудивительно для нашего климата. Ведь Атлантику называют "кухней погоды", а мы так близко к ней находимся. С другой стороны Сибирский и Европейский антициклоны так и норовят распространить свое влияние на наши районы. В течение февраля это противоборство будет происходить с переменным успехом, - рассказала синоптик.

Погода в феврале будет определяться влиянием периферий атлантических циклонов, что приведет к облачной погоде с осадками, а также влиянием полей повышенного давления - будут дни с прояснениями, а также морозами по ночам.

В основном в течение февраля дневная температура ожидается в пределах 1-6 градусов ниже нуля, ночами до 3-8 градусов мороза. В ясную погоду ночные морозы будут доходить до минус 9-14 градусов. В каждую из трех декад стоит ждать и оттепели, когда температура воздуха повысится до 0-3 градусов тепла.

В целом же среднемесячная температура февраля ожидается на 1-3 градуса выше климатической нормы, а месячная сумма осадков коло 35,7 мм– близкой к норме.

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