Тотемные животные звезд: Розенбаума охраняет мифический олень, за Арбениной присматривает феникс, а Бузову ведет броненосец

Нейросеть выбрала тотемных животных российских звезд. Фото: Артем КИЛЬКИН

Почти во всех легендах мира рассказывается о связи человека и природы, но наиболее популярен миф о существовании тотемного животного. Считается, что оно сопровождает, защищает и оберегает своего «хозяина» на протяжении всей его жизни.

С помощью нейросети MidJorney мы решили узнать, какие тотемные животные у наших петербургских звезд. Кто присматривает за Ольгой Бузовой, кто оберегает Анастасию Волочкову? Получилось необычно, так как после обработки фото на картинке проявились не только мистические хранители знаменитостей, но и невиданными нами ранее черты самих героев. Некоторых просто не узнать!

Татьяна Буланова. Фото: Артем КИЛЬКИН

В 2002 году Татьяна выпустила песню “Люди, как птицы”, а в 2005 вышел восемнадцатый студийный альбом певицы под названием “Летела душа”. Да и вообще песен про полеты в творчестве Булановой не так уж и мало. Связано ли это с тем, что тотемное животное певицы, по мнению нейросети, чем-то напоминает ушастую сову? Наверняка сказать никто не сможет, но в одном мы убеждены точно – эта птица слушает все, что выпускает ее обладательница.

Михаил Боярский. Фото: Артем КИЛЬКИН

“Кто же сказал, что Волк - бандит?”, – помните эту строчку из песни фильма “Мама”, где роль серого хищника играет сам Михаил Боярский? И действительно, кто это сказал? Ведь всем с детства известно, волк – это санитар леса, а в правильных руках он и вовсе превратился однажды в послушного и верного пса. Главное в общении с любым животным – показать “кто здесь главный”, иначе говоря – стать авторитетом. Именно поэтому тотем Народного артиста РСФСР и выглядит таким смиренным рядом со своим хозяином.

Ольга Бузова. Фото: Олег ЗОЛОТО

Если вы слышали только песню Ольги “Женская доля”, и никогда не следили за певицей в социальных сетях, у вас наверняка создалось впечатление, что девушка с удовольствием бы закрылась от окружающего мира или “спряталась бы в панцирь”, но возможности такой нет. А вот и есть! Животное, оберегающее звезду, очень уж напоминает броненосца, который всегда носит свою броню на себе и сворачивается в непробиваемый шар, защищаясь от врагов. Поэтому волноваться не стоит. Единственное отличие тотема от реального зверька – размер ушей, слишком уж они маленькие на сгенерированной картинке.

Николай Валуев. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Ни для кого не секрет, что Николай любитель порыбачить. Однажды он сказал: “Я люблю рыбалку, а недавно я стал ходить на курсы подводной охоты. Нырять за рыбой интереснее, чем ловить на удочку. Потому что под водой щуки кажутся больше”. Да и готовить из рыбы для боксера, депутата и телеведущего – одно удовольствие. Может быть это хобби связано с тем, что тотемное животное Валуева очень уж напоминает крылатого и чересчур оперенного пингвина с ушами. Хотя прослеживается что-то и от белого мишки, но в данном случае параллель можно провести только с размерами Николая, ведь выглядит он как настоящий русский богатырь.

Елизавета Боярская. Фото: Артем КИЛЬКИН

В 2014 году на экраны вышел фильм “Беглецы”, в котором Елизавета играла главную героиню, помогающую каторжнику спрятаться от погони в лесах тайги. Актриса прокомментировала свою роль так: “Когда прочитала сценарий, тут же поняла: вот она, роль, которую я давно ждала! Устя — девушка абсолютно дикая, жесткая, хмурая, да еще и немая”. Помимо купания в холодной таежной реке и настоящей драки, в фильме присутствует сцена с бурым медведем, в которого героине приходится целиться из ружья. Но даже это не вызвало сильного страха у актрисы. Наверняка, такое бесстрашие связано с тем, что всю жизнь ее оберегает суровая птица с мордой медведя, которая никому не даст Лизу в обиду.

Александр Розенбаум. Фото: Артем КИЛЬКИН

“А старый конь — он, детка, борозды не портит”, – поет Александр Розенбаум, в каком-то смысле отождествляя животное с лирическим героем своего текста. А может быть и вовсе с собой? Нам лишь известно, что существо, выглядывающее из-за спины певца, не очень то похоже на коня. Скорее на какого-то мифического оленя. Причем, явно уставшего от жизни и мечтающего о покое. Морщинистые глаза и вымотанный вид говорят о многом. Интересно было бы послушать историю этого травоядного. Даже если она будет в стихах.

Диана Арбенина. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Диана Арбенина – женщина, которая не боится стареть, не боится любить, живет настоящим, словно каждый день у нее последний. Создается впечатление, что певицу совершенно не страшит смерть. А вот птица, сидящая у нее на плече, очень напоминает феникса, который в конце своей жизни сгорает и рождается вновь, из пепла. Может быть секрет неугасаемой энергии Дианы заключается как раз в этом мифическом существе, охраняющем и сопровождающем ее всю жизнь?

Андрей Аршавин. Фото: Тимур ХАНОВ

Каким должен быть хороший футболист? Быстрым, ловким, хищным до победы. Именно поэтому тотемное животное Андрея напоминает зебру с мордой льва или тигра, совмещая в себе все, что нужно для хорошей карьеры. Бегать по полю спортсмену удавалось почти со скоростью этой полосатой лошади, а за мячом он охотился, как голодный кот, преследующий упитанную мышку. Такой гибрид явно необходим каждому члену сборной России, но достался он только Аршавину и, к сожалению, в аренду.

Анастасия Волочкова. Фото: Артем КИЛЬКИН

В своей книге “Плата за успех: откровенная автобиография” Анастасия написала: “Не страшно обманываться — потому что когда нас обманывают, это гораздо лучше и честнее, чем когда обманываем мы”. Очень глубокая мысль для Анастасии, заставляющая пересмотреть свой взгляд на восприятие и подачу информации. Полагаем, что этой мудростью со звездой поделилось животное, стоящее на ее защите. Кстати, они чем-то даже похожи - присмотритесь. Не исключено, что эта хитрая рыжая лиса, как и ее хозяйка, умеет садиться на шпагат и обожает баню!