Студенты Петербурга, осиротевшие во время обучения, смогут получать бесплатную юридическую помощь

Инициатива депутатов будет рассмотрена 1 февраля Фото: Артем КИЛЬКИН

Депутаты Законодательного собрания рассмотрят проект федерального закона о предоставлении осиротевшим студентам права на бесплатную юридическую помощь. В уже существующем законе замечен пробел: если человек в возрасте от 18 до 23 лет остается без родителей, а до этого возраста сиротой не являлся, то льготы для него не предусмотрены.

- На мой взгляд, именно этой категории особенно нужна грамотная юридическая консультация по поводу дальнейших действий: по вопросам наследства, например, - отметил депутат ЗакСа Денис Четырбок в эфире Радио «Комсомольская правда» 92.0 FM.

Он также рассказал, что подразумевается под бесплатной юридической помощью. Студенты, оставшиеся без родителей, могут получить консультацию или помощь в оформлении искового заявления. Для этого им нужно обратиться в Адвокатскую палату, найти на сайте подходящий адвокатский кабинет и обратиться за помощью.

Инициатива депутатов о предоставлении осиротевшим студентам права на бесплатную юридическую помощь будет обсуждаться на заседании Законодательного собрания 1 февраля.

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