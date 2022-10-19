Автор лучшего российского фильма, снятого на мобильник: Сочинения должны жить, а не «пылиться» в компьютере

В аудитории Инга - лектор с богатым практическим опытом. Фото предоставлено пресс-службой СПбГУП.

Жизнь писательницы Инги Воск - калейдоскоп творчества, поездок и ярких впечатлений. В 2005 году она окончила Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов. Сегодня пьесы Воск читают на самых престижных фестивалях, а ее дебютный фильм взял главную награду мобильного кино на планете.

Не бойся искать «свое»

Рифмованные строчки стали рождаться из-под пера Инги еще до того, как она пошла в первый класс. Маленькую поэтессу заметили уже в детском саду.

- Первые стихи были про животных, - вспоминает Воск. - На день рождения каждый член семьи получал в подарок мини-оду. Мои сочинения пропадали дважды. В 13 лет записи передали заграничной делегации по программе поддержки одаренных детей, и она их не вернула. Повзрослев, я стала хранить сочинения в сейфе, но лет десять назад квартиру обокрали, и сейф унесли, думая, что в нем деньги и драгоценности… Копии создать не успела: не думала, что молния ударит дважды в одно место.

Еще в школе Инга начала писать «истории для фильмов». Сюжет про монстра, живущего в зеркалах, так впечатлил сверстников, что они просто не поверили, что Инга придумала его сама.

Учеба давалась юной писательнице легко: на Всероссийской олимпиаде по литературе - первая за историю школы, выпускной - с золотой медалью.

- Хотя у нас в семье все инженеры, я никогда не сомневалась, что хочу заниматься писательством, - признается Воск. - Но ни в коем случае не в стол. Сначала думала, что хочу быть журналистом. В старших классах пошла на курсы, но поняла, что это не мое. Кто-то посоветовал поступать в СПбГУП. Заинтересовалась международно-художественным бизнесом - увидела в этом новом искусствоведческом направлении все, что искала: глубину, культурную базу, писательство, языки. И ни на секунду не пожалела о своем выборе.

Инга Воск - член Гильдии сценаристов США, участник международных фестивалей и обладатель престижных мировых наград. Фото из личного архива героя публикации.

Знаний много не бывает

Учеба в СПбГУП захватила с головой: Инга попала в первый набор на новую специальность, студенты и педагоги взялись за дело с энтузиазмом. Своими мастерами Воск называет Татьяну Шехтер и Наталью Лаврешкину, которые вели прекрасные лекции по искусствоведению, Юрия Зобнина с его лекциями по литературе. Лев Гительман и Эмиль Яснец познакомили студентку с театром, а рассказы об экспедициях Дмитрия Баранова на лекциях по этнографии завораживают до сих пор. Тогда девушка и подумать не могла, что каждое занятие в будущем откликнется перспективой и успехом.

- В университете хватало и теории, и практики. Образовательную программу подстраивали под наши пожелания индивидуально - с помощью дополнительных занятий. Это было здорово, - делится Воск. - Мы изучали три языка - английский, немецкий и испанский - и даже переводили фильмы в Доме кино. В дальнейшем знание языков и культур позволило мне спокойно жить и работать за границей - в Германии, США. Пригодилось все!

По окончании вуза Инга получила два диплома - искусствоведческий и переводческий.

В Сети Воск известна как создательница серии развивающих мультиков про Пинги и Кроки. Фото из личного архива героя публикации.

Перемены всегда кстати

Первым местом работы Воск стал петербургский Пасхальный фестиваль: девушка свободно ориентировалась в культурных процессах и общалась с делегациями иностранных гостей.

Потом шесть лет Инга проработала на заводе духовых музыкальных инструментов - с богатым университетским бэкграундом трудиться на стыке творчества и техники было интересно и легко. В те годы Воск перевели в германский филиал предприятия, в Кельн.

- Все шло прекрасно. Но в какой-то момент я поняла, что не вижу свое будущее в том, что делаю. Нужны были перемены - хотелось творчества, - вспоминает Инга. - Спустя две недели брейншторминга я поняла, что хочу стать сценаристом. Так, чтобы сочинения не просто занимали место в компьютере, а тут же воплощались на экране и сцене.

Мечтай и воплощай

Сегодня Инге 39 лет. Она замечательная мама, сценарист и режиссер, лауреат престижных мировых наград в области кинематографии. С 2014 года выпускает мультики «Уроки от Пинги и Кроки», которые набирают миллионы просмотров на онлайн-платформах - выпущено более сотни развивающих серий. «Свадьбу» отметили на «Ленфильме», а экспериментальную пьесу «Гриша», посвященную сыну и написанную в жанре скрин-реалити (с помощью сообщений в мессенджерах), читали на отечественном драматургическом «Оскаре» - на фестивале «Любимовка».

В 2019 году вышел фильм «#СТЕЛС», целиком снятый на смартфон. Картина облетела весь мир и получила самую престижную награду мобильного кино San Diego’s International Mobil Film Festival как лучший полнометражный фильм 2020 года.

Прошлой весной Инга попробовала себя как театральный постановщик и выпустила спектакль «Корова» - история о женщине, выведенной из коровы путем генетических экспериментов, сейчас идет на сцене «Площадки 51». Завершается монтаж второй полнометражки Воск под рабочим названием «Маяк».

- Теперь мечтаю снять свой сериал. Идеи уже есть, в голове постоянно идут споры. Выбираю между двумя непростыми темами - темой смерти и темой психического здоровья. Есть риск из темы смерти сделать черную комедию или мистику про загробную жизнь, а сериал про психическое здоровье превратить в набор клише и стигм. Мне же хочется привлечь внимание людей к серьезным вопросам, но подача при этом должна быть легкой и светлой, - делится планами Воск.

А еще Инга грезит о преподавании. За годы творчества накопила опыт, которым хочет поделиться. К тому же Воск обнаружила, что русскоязычного образовательного контента по сценарному мастерству в Сети практически нет. Поэтому она начала выпускать в соцсетях развивающе-развлекательные видео о сценарном деле.

А недавно эксперт провела в родном СПбГУП первую лекцию, посвященную мобильному кино. И студенты, и сама Инга остались друг от друга в восторге.

В эпоху, когда создать кино можно, не покидая квартиру, на передний план выходит художественный замысел. Фото из личного архива героя публикации.

ДОСЛОВНО

«Как быстро вызвать музу? Помогает техника свободного письма: садишься за стол, берешь ручку и лист бумаги, ставишь таймер на 15 минут и пишешь быстро и без остановки все, что приходит в голову. Так зачастую генерируются идеи и находятся ответы на вопросы. Сценарии и тексты дорабатываю на компьютере, но все замыслы и наметки фиксирую от руки. У меня всегда с собой блокнот и карандаш!»

(Инга Воск, писатель, сценарист, режиссер, выпускница СПбГУП.)

СПРАВКА

Инга Воск - писатель, сценарист, режиссер. Выпускница кафедры искусствоведения Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов (2005 год). Член Гильдии сценаристов США. Участник международных фестивалей, обладатель престижных мировых наград.