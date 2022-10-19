Нас со всех сторон зажали: жители Средней Рогатки боятся застрять в своем ЖК из-за перекрытия Дизельного проезда

Жители домов на Дизельном проезде опасаются застрять в гигантских пробках из-за перекрытия проезда на два месяца. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Тяжелое испытание предстоит автомобилистам, проживающим в домах на Дизельном проезде. Дорога, которая является единственной связующей ЖК с Московским и Пулковским шоссе, уходит на двухмесячный ремонт.

- С 20 октября по 20 декабря закрывается движение транспорта по Дизельному проезду в муниципальном округе Звездное от Московского шоссе до Среднерогатской улицы, - сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга (ГАТИ).

Причиной перекрытия проезда станут работы по прокладке инженерных сетей, рассчитанные аж до конца января 2023 года.

В комментариях к новости в группе ВКонтакте ГАТИ уже появились обеспокоенные голоса жителей микрорайона, которые боятся оказаться запертыми в своем ЖК.

- Средняя Рогатка встанет намертво, если вы закроете Дизельный на два месяца. Почему опять не думаете о жителях? Дунайский - ограничен, Пулковское - ограничено, теперь Дизельный закрываете. У нас и без ремонтов постоянные пробки по утрам, а теперь со всех сторон зажали, - пишут возмущенные петербуржцы.

И просят оставить хотя бы частичный проезд в часы пик, когда все автомобилисты выезжают на работу и возвращаются домой.

Дизельный проезд - основная связующая дорога между Московским и Пулковским шоссе. Фото: ГАТИ СПб

Ситуацию осложняет ремонт Пулковского шоссе, который продлится до 29 октября, а также ограничение проезда по Дунайскому проспекту от Среднерогатской улицы до Московского шоссе до середины июля 2023 года.

Но ответа они не получили, а вскоре модератор страницы удалил все комментарии под новостью.

- Предполагаем, что Среднерогатская и проезды в часы пик встанут намертво. Будем следить за обстановкой и в случае коллапса пытаться договориться с подрядчиком о решении проблемы, - пишут местные жители в группе «Средняя Рогатка: сделаем жизнь комфортнее» ВКонтакте.

Пока что понимания со стороны подрядчика активисты не встретили.

Напомним, что капремонт Дизельного проезда планировалось начать летом 2022 года, но потом сроки сдвинулись на осень-зиму. Сдать обновленную и расширенную до четырех полос дорогу с тротуарами, должны до конца октября 2023 года.