Компания «Главстрой Санкт-Петербург» открыла старт продаж в новом доме комфорт-класса на 73 квартиры. Фото: пресс-служба «Главстрой Санкт-Петербург».

Купить просторное, уютное и современное жилье в Петербурге недалеко от метро? Легко! Совсем недавно строительная компания «Главстрой Санкт-Петербург» открыла старт продаж квартир в корпусе под номером 2.2 в квартале комфорт-класса ЖК «Северная долина», расположенном в пяти минутах от станции метро «Парнас» . Цены начинаются от 6,65 млн рублей. Квартиры отличаются увеличенной до 2,75 метров высотой потолка, глубокими лоджиями с безрамным остеклением и французскими балконами.

Новый 15-этажный дом готов принять жильцов в 73 квартиры - по пять на этаж. На выбор покупателя представлены разные виды функциональных планировок. От уютных однокомнатных квартир размером 35 м² до просторных четырехкомнатных жилищ в 111 м² - все зависит от ваших нужд. При этом важно помнить, что студий в доме нет совсем.

Абсолютно все квартиры обладают высокими потолками в 2,75 метров, что дает ощущение свободы и простора. А в некоторых даже присутствуют мастер-спальни, глубокие лоджии с безрамным остеклением и французские балконы. В квартирах с одной или двумя комнатами будет выполнена отделка стандарта «Комфорт». В остальных же отделки нет, чтобы жильцы сами могли создать свой собственный уникальный интерьер.

Войти в дом можно через просторные сквозные парадные, расположенные на уровне земли. Стены в них покрыты декоративной штукатуркой и отделаны клинкерным кирпичом в стиле «эко-лофт». Для семей с детьми предусмотрена закрытая колясочная в каждой парадной.

Фото: пресс-служба «Главстрой Санкт-Петербург».

Автолюбители оценят подземный паркинг, рассчитанный на 163 машино-места. Спуститься туда можно прямо на лифте. Также здание оснащено системой «умного квартала».

Чтобы стать счастливым обладателем одной из квартир в доме мечты можно воспользоваться льготной ставкой от 0,1% годовых в рамках всех действующих программ. Помимо этого покупателям доступна комфортная программа рассрочки, действующая до конца сентября 2023 года. Сделки осуществляются через эскроу-счета. Здание планируют ввести в эксплуатацию уже в 3-м квартале 2023 года. Дольщики смогут получить свои заветные ключи до конца декабря 2023 года и встретить Новый год в своем новом доме.

Возводимый корпус относится к 17-ой очереди «Северной долины», которая строится в рамках банковского проектного финансирования между улицами Федора Абрамова, Заречной и Шишкина. Весь проект составляет три жилых корпуса класса комфорт, рассчитанных на 592 квартиры общей жилой площадью 29 844,37 кв. м. Между домами расположен живописный двор-сквер с пешеходным бульваром для семейных прогулок, детской игровой площадкой, зоной для занятий спортом, а также парковкой для велосипедов. До конца 2022 года в шаговой доступности от корпуса 2.2 появится детский сад на 280 мест. Собственная инфраструктура квартала ЖК «Северная долина» также включает школу на 1750 мест, еще один детский сад, отдельно стоящие паркинги и двухэтажное здание с коммерческими помещениями – в нем разместятся ресторан, студия фитнеса или магазин.