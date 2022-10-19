«Ела траву»: Как 82-летняя пенсионерка с деменцией три ночи выживала в лесу под ливнями

82-летняя пенсионерка плутала три дня и три ночи в лесу в Ленобласти.

Три дня и три ночи провела в лесу 82-летняя пенсионерка Анна Баранова из деревни Вартемяги в Ленобласти. Женщина больна деменцией. Вечером 22 сентября Анна Алексеевна гуляла по своему дачному участку площадью в 15 соток, забылась и ушла через запасную калитку, которую два года никто не открывал. На поиски потерявшейся женщины ринулись дочь и ее муж, но вскоре они отчаялись и позвали на помощь полицию и волонтеров «ЛизаАлерт».

ОТКРЫЛА КАЛИТКУ И УШЛА

- Мы с мамой поужинали, отпустили ее погулять. Она вдоль забора ходит. Не знаю как, но мама открыла калитку, на которой был намертво закрыт и сломан замок, - вспоминает в разговоре с «КП-Петербург» дочь Анны Барановой Ирина. – Как поняли, что мамы нет, у нас с мужем прихватило сердце. На машине объезжали деревню. В лес пошли только ночью, вместе с полицией. Там тьма, ничего невидно, так страшно. Понятия не имею, как мама там ходила.

Большую часть времени бабушка проела под открытым небом, предполагают поисковики. Фото: предоставлено "КП"

23 сентября к поискам подключились поисковики. Волонтеры «ЛизаАлерт» составили ориентировку на пенсионерку, разослали ее по городским группам в соцсетях и расклеили в общественных местах во Всеволожском районе. Все думали, что пенсионерка могла уехать на автобусе в Петербург, ведь ее никак не могли найти. Тем временем, в районе шли ливни, а температура ночью опускалась до +8 градусов.

- 30 добровольцев участвовали в поисках днем и ночью. Мы обыскали всю деревню. Просматривали камеры видеонаблюдения, но это не помогло. Общались с местными жителями, но никто не видел бабушку. Плюс мы просматривали дороги вдоль автобусных маршрутов и местность в районе конечных остановок. А автобусов там проходит довольно много, и все в разные стороны. Лес в местности густой и труднопроходимый, рядом течет река Охта. Было тревожно за жизнь и здоровье бабушки, - делится координатор поиска Евгения.

Бабушка тихонько сидела на поддонах и просила о помощи. Фото: предоставлено "КП"

БЫЛА ПО ТУ СТОРОНУ РЕКИ

Тем удивительнее, что пенсионерку спустя три дня отыскали в чистом поле… на другой стороне реки. До сих пор непонятно, как бабушка перешла через воду. Она одиноко сидела на деревянных паллетах на закрытой на стройку безлюдной территории. Кругом была размытая ливнем дорога. Около полудня 25 сентября мимо стройки проходила местная жительница Ирина со своей дворняжкой Ютой. Именно собака и почуяла заблудшего гостя.

- Ирина рассказала, что она всегда гуляет с собакой в лесу. Но в этот раз дворняжка ее просто потянула в это поле. Мистика такая. Еще и собаку зовут Юта, а у меня фамилия – Ютанова. Представляете? – удивляется дочь пропавшей пенсионерки. – И вот хозяйка с дворняжкой выходят в поле и видят вдали бабушку. Подходят и слышат, как она жалобно говорит: «Помогите».

Волонтер "ЛизаАлерт" Ольга вместе с сыном эвакуировали пенсионерку из чистого поля. Фото: СОЦСЕТИ

Очевидец видела ориентировку на Анну Алексеевну, поэтому сразу же дозвонилась до поисковиков. Ближе всего к месту оказалась доброволец Ольга из группы оперативного оповещения. Вместе с сыном-школьником она быстро добралась до бабушки и эвакуировала ее, закутав в одеяло.

- Я назвала ее по имени-отчеству. Она заулыбалась. Удивилась, что я ее знаю. Она не помнила, зачем ушла с дачного участка, где все эти дни ходила. Переживала, что вся грязная, перепачкалась, – рассказала «КП-Петербург» поисковик Ольга. – На ней была грязная куртка и штаны. Насквозь промокла. Сидела в одной кроссовке. Очевидно, она бродила по лесу. Непонятно, как она перешла реку. Охта не очень широкая, но все-таки глубокая река.

«КОЖА ОБВИСЛА»

Бабушку благополучно отвезли к дочке домой. Ее помыли, накормили, напоили. Дали инсулин и таблетки от давления. Чуть позже ей вызвали скорую помощь, медики удивились ее выносливости и прописали ей курс по восстановлению.

- Мама очень сильно похудела, кожа прямо обвисшая была, – признается дочь Ирина. – Не знаю, что она ела и пила. В кармане у нее нашли траву. Может, ела ее. Рот был в грязи. Почти ничего не помнит: «Так было холодно, я очень замерзла».

Дома бабушку помыли, накормили и закутали в одеяло. Фото: предоставлено "КП"

Дочь пенсионерки уверяет, что и ранее пристально следила за мамой, но теперь она и муж будут еще внимательнее.

- Эту калитку мы теперь так прикрутили, что ничем ее уже не откроешь, – улыбается Ирина. – Мы с мужем все время рядышком с мамой. Вместе живем. А если уходим, то присматриваем за ней по видеокамерам, установленным в доме. Спасибо огромное поисковикам, которые забыли про работу, сон и семью и искали маму.

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