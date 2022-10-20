АФК «Система» подаст заявку в правительственную комиссию по сделке с Melon Fashion Group

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«Система» подготовила пакет документов для покупки половины акций Melon Fashion Group, эти бумаги направят в подкомиссию правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ. Заявку на одобрение сделки планируют подать в ближайшее время, сообщили в пресс-службе «Системы».

— Cделка полностью соответствует нашей инвестиционной стратегии, ориентированной на консолидацию высококачественных активов, а также использование возможностей, возникающих в процессе трансформации рынка, — заявил президент АФК «Система» Тагир Ситдеков. — Обладая обширным опытом построения лидеров российского ритейла, мы будем рады принять участие в новом этапе развития компании Melon Fashion Group и способствовать дальнейшему росту стоимости ее бизнеса.

Melon Fashion Group хорошо известна российским покупателям по принадлежащим ей торговым маркам Zarina, befree, Love Republic и Sela. На данный момент компания фактически считается лидером в сегменте модной женской одежды, говорят эксперты рынка. Они отмечают, что у группы есть все возможности для того, чтобы занять нишу (и площади) уходящих международных ритейлеров. Этому особенно способствует вероятная интеграция с фэшн-активами АФК «Система», в портфель которой входит, например, один из крупнейших маркетплейсов России Ozon.

Как ожидается, за 47,7% акций Melon Fashion Group «Система» заплатит шведским Eastnine и East Capital Holding AB, а также нескольким частным инвесторам почти 16 млрд рублей. Если регуляторы рынка покупку одобрят, сделку планируют закрыть уже в этом году. Как отметили в пресс-службе компании, если другие акционеры Melon Fashion Group тоже захотят продать свои доли, «Система» готова рассмотреть возможности их выкупить.