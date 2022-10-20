Более 200 тысяч школьников СЗФО прошли «Урок цифры» Сбера. Фото: freepik.com.

«Урок цифры» Сбера на тему искусственного интеллекта в стартапах прошли более 200 тысяч школьников СЗФО.

В числе регионов-лидеров по участию – Калининградская область (37 тыс. участников), Санкт-Петербург (30 тыс. участников) и Ленинградская область (24 тыс. участников).

Александр Закурдаев, заместитель председателя Северо-Западного банка ПАО Сбербанк:

«Уроки цифры становятся уже хорошей осенней традицией. Мы видим, как ребята вовлекаются в обсуждение, задают много вопросов о том, какие задачи может решать искусственный интеллект. Есть блеск в глазах и желание узнать больше. Для нас это главная мотивация. Возможно, в скором будущем эти ребята придут в молодежный акселератор Сбера и покажут свои стартапы, а начало им будет положено вот такими цифровыми уроками».

В общей сложности в России и за рубежом на занятиях от Сбера побывало почти два миллиона слушателей.

Урок на тему «Искусственный интеллект в стартапах» стартовал в сентябре 2022 года в рамках всероссийской образовательной акции в поддержку задач федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика». Он разработан командой Академии искусственного интеллекта для школьников Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» при экспертной поддержке молодёжного акселератора Сбера и Sber AI. Он состоит из вводной видеолекции и интерактивного тренажёра, задания которого позволяют в игровой форме получить информацию об использовании различных технологий ИИ, таких как компьютерное зрение, обработка естественного языка и предиктивная аналитика на основе больших данных. Уровень сложности тренажёра можно выбирать в зависимости от возраста учащегося.

«Урок цифры» ориентирован на школьников 1–11 классов, а также их родителей и педагогов. Цель урока — познакомить аудиторию с понятием технологического стартапа и рассказать об основных этапах создания и развития наукоёмкого бизнеса: от поиска идеи до масштабирования продукта.

Ознакомиться с уроком можно до 16 октября 2022 года включительно. Организовать занятие или самостоятельно пройти урок по теме «Искусственный интеллект в стартапах» может любой желающий: все материалы находятся в открытом доступе.

«Урок цифры» — ежегодная всероссийская акция, инициаторами которой выступают Минпросвещения, Минцифры и АНО «Цифровая экономика» в партнёрстве с Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее». Задачи проекта — развитие у школьников цифровых компетенций и ранняя профориентация: уроки помогают детям сориентироваться в мире профессий, связанных с компьютерными технологиями и программированием.