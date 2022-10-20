Фигурист Евгений Семененко не смог восстановиться даже спустя полгода после падения на шоу Плющенко

Спустя полгода Семененко не сумел до конца прийти в форму. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фигурист Евгений Семененко до сих пор не смог оправиться после падения на шоу Евгения Плющенко. В апреле спортсмен вместе с участниками Олимпийских игр разных лет выступал в программе «Союз чемпионов». Во время проката Семененко попытался сделать тройной тулуп, но зацепился об лед и упал на зрителей. 19-летний воспитанник тренера Алексея Мишина ударился головой, с площадки его забирали врачи на носилках. А потом несколько недель Женя провел на больничной койке.

Хоть и прошло полгода с момента травмы и спортсмен уже активно тренируется, но пока парню не разрешили принимать участия в профессиональных соревнованиях. Семененко пропустит 2 этап Кубка Санкт-Петербурга по фигурному катанию. Об этом сообщил его тренер Алексей Мишин.

- К сожалению, Женя не успел полностью восстановиться после травмы. Мы приняли решение сняться с соревнований, чтобы поберечь его здоровье, - сказал Мишин.

После падения на шоу Евгения Плющенко Семененко отказался от претензий к организаторам и даже не взял денежной компенсации.

Кстати, у знаменитого Мишина уже второй спортсмен, который неудачно начинает сезон. Елизавета Туктамышева тоже снялась с соревнований из-за состояния здоровья.

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