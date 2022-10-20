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Спорт20 октября 2022 14:56

Фигурист Евгений Семененко не смог восстановиться даже спустя полгода после падения на шоу Плющенко

Спортсмену не удалось выполнить тройной тулуп, во время падения он сильно ударился головой об лед
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
Спустя полгода Семененко не сумел до конца прийти в форму.

Спустя полгода Семененко не сумел до конца прийти в форму.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фигурист Евгений Семененко до сих пор не смог оправиться после падения на шоу Евгения Плющенко. В апреле спортсмен вместе с участниками Олимпийских игр разных лет выступал в программе «Союз чемпионов». Во время проката Семененко попытался сделать тройной тулуп, но зацепился об лед и упал на зрителей. 19-летний воспитанник тренера Алексея Мишина ударился головой, с площадки его забирали врачи на носилках. А потом несколько недель Женя провел на больничной койке.

Хоть и прошло полгода с момента травмы и спортсмен уже активно тренируется, но пока парню не разрешили принимать участия в профессиональных соревнованиях. Семененко пропустит 2 этап Кубка Санкт-Петербурга по фигурному катанию. Об этом сообщил его тренер Алексей Мишин.

- К сожалению, Женя не успел полностью восстановиться после травмы. Мы приняли решение сняться с соревнований, чтобы поберечь его здоровье, - сказал Мишин.

После падения на шоу Евгения Плющенко Семененко отказался от претензий к организаторам и даже не взял денежной компенсации.

Кстати, у знаменитого Мишина уже второй спортсмен, который неудачно начинает сезон. Елизавета Туктамышева тоже снялась с соревнований из-за состояния здоровья.

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